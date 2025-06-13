«ΜΕΛΛΟΝ ΕΝΑ»: Καλεσμένη η Μαίρη Μητσάκη - Tο Σάββατο 14 Ιουνίου στις 17.00 στον ΣΚΑΪ

Το «ΜΕΛΛΟΝ ΕΝΑ» powered by ΔΕΗ, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση αφιερωμένη στη συμπερίληψη και την αυτοεκπροσώπηση των ανάπηρων ατόμων, το Σάββατο 14 Ιουνίου στις 17.00, στον ΣΚΑΪ, υποδέχεται τη Μαίρη Μητσάκη.

Η Μαίρη Μητσάκη, μία από τις διαχειρίστριες της σελίδας Autism Greece, διαγνώστηκε με αυτισμό στα 19 της χρόνια και, όπως λέει η ίδια, από τότε άλλαξε η ζωή της προς το καλύτερο. Μέσα από τη διάγνωση κατάλαβε πολλά στοιχεία του εαυτού της, βρήκε κοινότητα και σύνδεση με άλλους ανθρώπους κι αυτό την κινητοποίησε τόσο να βελτιώσει την ζωή των ανθρώπων γύρω της, όσο και να αναπτυχθεί προσωπικά.

Η Γεωργία Καλτσή και ο Γιώργος Καπουτζίδης τη συναντούν και συζητούν μαζί της για το τι σημαίνει να ζεις με αυτισμό, καθώς και για τη σημασία της αυτοεκπροσώπησης για τα αυτιστικά άτομα.

Για τη Μαίρη Μητσάκη μιλούν επίσης:

Η Δήμητρα Χασούρη, συνιδρύτρια σελίδας Autism Greece.

Οι γονείς της, Γεράσιμος Μητσάκης και Αρετή Προκόπη.

Η Φωτεινή Κωστοπούλου, καθηγήτρια τραγουδιού.

Τα επεισόδια της εκπομπής «ΜΕΛΛΟΝ ΕΝΑ» powered by ΔΕΗ είναι διαθέσιμα στο skai.gr/tv και στον ΣΚΑΪ HYBRID. Ακόμα, μέσα από την ιστοσελίδα και την υβριδική τηλεόραση, παρέχονται υπηρεσίες προσβασιμότητας για όλους: με ειδικούς υπότιτλους (CC), νοηματική και ακουστική περιγραφή (AD).

Συντελεστές

Παρουσίαση: Γεωργία Καλτσή, Γιώργος Καπουτζίδης

Σύμβουλοι περιεχομένου: Γρηγόρης Χρυσικός, Σπύρος Νταντανίδης

Αρχισυνταξία: Μελπομένη Μαραγκίδου

Σκηνοθεσία: Πάνος Τσιροζίδης, Σπύρος Νταντανίδης

Διευθ. Φωτογραφίας: Δημήτρης Ζωγραφάκης

Διευθ. Παραγωγής: Αλέξανδρος Νταβρής

Executive Producer: Πέτρος Αδαμαντίδης

Παραγωγή: ELC Productions

Παραγωγοί: Νίκος Βερβερίδης | Κωνσταντίνος Τζώρτζης



