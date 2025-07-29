Σε ηλικία 69 ετών έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Ζαρζαβατσίδης, Ολυμπιονίκης της άρσης βαρών και σύζυγος της Βούλας Πατουλίδου.

Την θλιβερή είδηση ανακοίνωσε η ίδια η Βούλα Πατουλίδου, με μία συγκινητική ανάρτηση στα social media.

«Ένα γέλιο ήταν η ζωή μου μαζί του. Γέλιο, φως και ζεστασιά. Από αυτά τα γέλια που γεμίζουν το σπίτι και σπρώχνουν μακριά τον φόβο και το σκοτάδι. Ένα γέλιο που έγινε ανάσα, παρηγοριά, πυξίδα. Αυτό το γέλιο… έσβησε σήμερα το πρωί» γράφει η πρώην Ολυμπιονίκης.

«Ο Δημήτρης μου… Ο άνθρωπός μου. Ο άντρας μου. Ο φίλος μου. Ο σύντροφός μου. Ο πατέρας του παιδιού μου. Το στήριγμά μου, ο βράχος μου.Έδωσε τον πιο σκληρό, τον πιο άδικο αγώνα που μπορεί να δώσει άνθρωπος. Και τον έδωσε με το κεφάλι ψηλά. Με λεβεντιά. Ήθος. Δύναμη. Αξιοπρέπεια.Και αγάπη… αγάπη που χωρούσε τον κόσμο όλο.

Μαζί του έζησα. Μαζί του μεγάλωσα. Μαζί του έγινα αυτό που είμαι σήμερα. Ό,τι πιο πολύτιμο έχω, το γέννησα μαζί του» αναφέρει ακόμα.

Η κηδεία του Δημήτρη Ζαρζαβατσίδη θα γίνει την Τετάρτη 30 Ιουλίου, στις 17:30 στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα Πανοράματος, στη Θεσσαλονίκη.

Παράκληση της οικογένειας είναι αντί για στεφάνια, να στηριχθεί ο Σύλλογος Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματικές Ασθένειες “ΛΑΜΨΗ”.

«Έτσι θα ζει μέσα από κάθε παιδικό χαμόγελο που θα σωθεί» αναφέρει χαρακτηριστικά η Βούλα Πατουλίδου.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών

«Η Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του Δημήτρη Ζαρζαβατσίδη, Ολυμπιονίκη, κορυφαίου προπονητή και διακεκριμένου πανεπιστημιακού δασκάλου στο ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης.

Ο Δημήτρης Ζαρζαβατσίδης υπήρξε μια εμβληματική μορφή για την άρση βαρών και για τον ελληνικό αθλητισμό γενικότερα. Με ήθος, ακεραιότητα και αφοσίωση υπηρέτησε επί δεκαετίες το άθλημα, τόσο ως αθλητής υψηλού επιπέδου όσο και ως προπονητής και επιστήμονας.

Η συμβολή του στη διαμόρφωση γενεών αθλητών και προπονητών είναι ανεκτίμητη και το έργο του θα αποτελεί παρακαταθήκη για το μέλλον της ελληνικής άρσης βαρών. Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην οικογένεια της ΕΟΑΒ, στους συναδέλφους του, στους μαθητές του και σε όλους όσοι είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν.

Θερμά συλλυπητήρια στη σύζυγο του Ολυμπιονίκη Βούλα Πατουλίδου, τον γιο τους Γιώργο και τους οικείους του. Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή και φωτεινή».

