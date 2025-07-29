Λογαριασμός
Μαίνεται η φωτιά στα Γρεβενά - Εκκενώθηκε καταφύγιο όπου βρίσκονταν 50 παιδιά

Τα παιδιά απομακρύνθηκαν για προληπτικούς λόγους - Ο δήμαρχος χαρακτήρισε τη φωτιά ανεξέλεγκτη - Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Πυροσβεστική

Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης σε δασική έκταση, στην περιοχή Δεσκάτη Γρεβενών.

Η φωτιά κατευθύνεται προς το όρος Βουνάσα και οι Αρχές εκκένωσαν το καταφύγιο, όπου υπήρχαν 50 παιδιά.

Όπως είπε στην ΕΡΤ ο δήμαρχος Δεσκάτης Δημήτρης Κόττας, τα παιδιά απομακρύνθηκαν για προληπτικούς λόγους. Ο ίδιος χαρακτήρισε τη φωτιά ανεξέλεγκτη, όπως είπε κινείται από τη Δεσκάτη προς τα δυτικά, προς Γρεβενά, χωρίς να απειλεί κατοικημένες περιοχές. Εμφανίστηκε, ωστόσο, αισιόδοξος ότι οι δυνάμεις πυρόσβεσης θα καταφέρουν να την ελέγξουν μέχρι το βράδυ.

Για την επιχείρηση της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 8ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 11 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α. και στρατό.

