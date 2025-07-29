Συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη (24/7), 20χρονος, ο οποίος ενήργησε άσκοπους πυροβολισμούς με αεροβόλο όπλο, προκαλώντας φθορές σε γύρω οικίες, μεταξύ αυτών και γραφεία εφημερίδας.

Αναφορικά με τη χρονική πορεία της υπόθεσης, ιδιοκτήτης διαμερίσματος κατήγγειλε στις 23 Ιουλίου 2025 στο Αστυνομικό Τμήμα Αμαρουσίου φθορές από μεταλλικά σφαιρίδια στην μπαλκονόπορτα και παρέδωσε μία βολίδα αεροβόλου όπλου από το σημείο.

Κατά τη διενεργηθείσα προανάκριση, αστυνομικοί της συγκεκριμένης υπηρεσίας πραγματοποιήσαν αυτοψία στο χώρο του συμβάντος, όπου εντοπίστηκαν αντίστοιχες φθορές σε κοντινό ιατρείο και κατάστημα.

Αφού προσμετρήθηκαν οι παράγοντες της δυναμικής ισχύος του αεροβόλου όπλου, η υψομετρική διαφορά καθώς και το εύρος των βολών, εντοπίστηκε η ύποπτη οικία ως πιθανή τοποθεσία εκτέλεσης των άσκοπων πυροβολισμών.

Κατά την κατ’ οίκον έρευνα στην εν λόγω οικία, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 20χρονο να κατέχει αεροβόλο πιστόλι, συνοδευόμενο με 1.500 βολίδες και 28 προωθητικές αμπούλες αερίου.

Σε βάρος του 20χρονου και συγγενικού του προσώπου, σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και την Παρασκευή (25/7) οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, όπου ο 20χρονος παραπέμφθηκε στο ακροατήριο.

Χθες (28/7) καταγγέλθηκαν παρόμοιες φθορές που διαπιστώθηκαν σε γραφεία εφημερίδας σε κοντινό σημείο και αρμόδιοι αστυνομικοί μετέβησαν στα γραφεία, περισυνέλλεξαν 3 μεταλλικές βολίδες αεροβόλου όπλου και συσχέτισαν το προανακριτικό υλικό με την αρχική υπόθεση και υποβλήθηκε στην Εισαγγελία.

Από τη μέχρι στιγμής διερεύνηση της υπόθεσης - σύμφωνα με την αστυνομία - προκύπτει ότι οι άσκοποι πυροβολισμοί δεν σχετίζονται με προσωπικές αντιπαραθέσεις, αλλά αποτελούν ανεύθυνη πράξη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.