Αγρότες: Bγάζουν ξανά τα τρακτέρ στους δρόμους

Στον κόμβο του Ε65 στο δρόμο Καρδίτσας- Λάρισας έφτασαν λίγο μετά τις 9.00 το πρωί της Τρίτης (30/7) αγρότες και κτηνοτρόφοι από διάφορες Κοινότητες της Π.Ε. Καρδίτσας συμμετέχοντας στο κάλεσμα της ΕΟΑΣΚ και Αγροτικών Συλλόγων της Π.Ε. να εκφράσουν με δυναμικό τρόπο την διαμαρτυρία τους για τις αποζημιώσεις που έλαβαν, οι οποίες χαρακτηρίζονται άδικες και κατώτερες των αναγκών του αγροτικού κόσμου και των ζημιών που υπέστησαν, γι’ αυτό και ζητούν την άμεση συμπλήρωσή τους, αλλά και την εξόφλησή τους σε παραγωγούς που δεν συμπεριλήφθηκαν στις πρόσφατες καταβολές.

Επιπρόσθετα προβλήματα που βγάζουν τους αγρότες ξανά στο δρόμους σύμφωνα και με τα όσα συζητήθηκαν στην πρόσφατη σύσκεψη που συγκάλεσε η ΕΟΑΣΚ στον Παλαμά είναι οι χαμηλές τιμές των αγροτικών προϊόντων, το υψηλό κόστος παραγωγής, η καθυστέρηση στην αποκαστάσταση των αναχωμάτων, τον καθαρισμό των ποταμών, την κατασκευή των φραγμάτων στα ορεινά και γενικά όλων των έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης που προκαλούν φόβο στη σκέψη μιας έντονης κακοκαιρίας, καθώς και η μη υλοποίηση των αναγκαίων αρδευτικών έργων.

Επίσης έντονο προβληματισμό στον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο προκαλούν η μη έναρξη των δηλώσεων ΟΣΔΕ που προοιωνίζει μεγάλη καθυστέρηση στις πληρωμές η υστέρηση στη διαδικασία των αποζημιώσεων των μηχανημάτων και των αποθηκευμένων προϊόντων καθώς η εξέταση των φακέλων που υπέβαλαν στη Κρατική Αρωγή δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί για ένα μεγάλο ποσοστό και η μη καταβολή αποζημιώσεων σε κτηνοτρόφους που σχεδόν στο σύνολό τους δεν μπορούν να ενταχθούν στο περίφημο μέτρο 5.2 για την κατασκευή νέων σταβλικών εγκαταστάσεων, καθώς και σε παραγωγούς των οποίων τα χωράφια μπαζώθηκαν από τις φερτές ύλες και δεν μπορούν να καλλιεργήσουν, χωρίς να γνωρίζουν αν και πόσο θα αποζημιωθούν.

Για όλα τα παραπάνω οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι ζητούν συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κων. Τσιάρα.

Στον κόμβο βρίσκονται συμφωνα με το ρεπορτάζ του Karditsalive.Net από νωρίς ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις με αποστολή να μην επιτρέψουν την άνοδο των τρακτέρ στο οδόστρωμα του Ε65 και παραμένει άγνωστο μέχρι στιγμής αν και πότε θα επιτραπεί στους αγρότες και κτηνοτρόφους που συγκεντρώνεται στο σημείο να ανεβούν έστω και πεζοί στον οδικό άξονα για ένα μικρής διάρκειας συμβολικό αποκλεισμό του και την πραγματοποίηση συνέλευσης. Προς στιγμήν οι αγρότες συνεχίζουν να συγκεντρώνονται στον κόμβο και μπροστά στην είσοδο του κόμβου την οποία φραζει μια κλούβα της ΕΛΑΣ και αναμένεται η εκκίνηση των διαπραγματεύσεων...

Σημειώνουμε ότι από 8 το πρωί υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον αυτοκινητόδρομο Ε65 καθώς και στο τοπικό εθνικό και επαρχιακό δίκτυο.

Λίγο μετά τις 09.30 ξεκίνησαν οι διαβουλεύσεις με την αστυνομία για να μπορέσουν οι αγρότες - κτηνοτρόφοι να ανεβουν με τα οχήματά τους πάνω στον Ε65. Στο σημείο βρίσκονται λίγες δεκάδες τρακτέρ και αγροτικά οχήματα και ισχυρή δύναμη της αστυνομίας.

Από την αστυνομία τονίστηκε στους εκπροσώπους των αγροτών ότι δεν μπορούν να ανέβουν με τα οχήματά τους στον αυτοκινητόδρομο και πλέον οι αγρότες - κτηνοτρόφοι συσκέπτονται για τις περαιτέρω ενέργειές τους.

Οι εκπρόσωποι των αγροτών - κτηνοτρόφων μετά την ανταλλαγή απόψεων γνωστοποιήθηκε ότι θα παραμείνουν στο σημείο για λίγη ώρα ακόμα ωστόσο ζήτησαν να οριστικοποιηθεί άμεσα (μέχρι την προσεχή Παρασκευή 2/8) συνάντηση με τον συντοπίτη υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κ. Τσιάρα για του εκθέσουν από κοντά τα σοβαρά προβλήματά τους.

