Μία ακόμη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία για τον εντοπισμό δύο Γάλλων πεζοπόρων που είχαν χάσει τον προσανατολισμό τους σε ορεινό μονοπάτι στο Πληκάτι.

Οι δύο Γάλλοι ζήτησαν βοήθεια μέσω του 112.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με πέντε πυροσβέστες.

Με τη συνδρομή του Προέδρου της Κοινότητας Πληκατίου και ενός πολίτη από το χωριό, κατάφεραν να εντοπίσουν τους Γάλλους οι οποίοι ήταν καλά στην υγεία τους.

Στη συνέχεια με τη βοήθεια της Αστυνομίας μεταφέρθηκαν στην Κόνιτσα όπου διαμένουν προσωρινά.

