Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου τα σωματεία ΣΕΠ ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΠΕΠ ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ζητώντας, μεταξύ άλλων, άμεσες προσλήψεις, αντικατάσταση του τροχαίου υλικού με σύγχρονους συρμούς εφάμιλλους των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων καθώς και ολοκλήρωση των έργων υποδομής και της ασφάλειας των μεταφορών στο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Με ανακοίνωσή τους επισημαίνουν πως «το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, όπου ανάμεσα στους 57 αδικοχαμένους συνανθρώπους μας, ήταν και 11 συνάδελφοί μας, ανέδειξε τα διαχρονικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε οι εργαζόμενοι στον Σιδηρόδρομο και την εγκατάλειψή του από την πλευρά της πολιτείας».

«Τα σωματεία της Hellenic Τrain πριν από τέσσερις μήνες καταθέσαμε σειρά προτάσεων για την ασφάλεια του προσωπικού και των επιβατών και αναστείλαμε τις κινητοποιήσεις που είχαμε εξαγγείλει για να δώσουμε χρόνο στη νέα διοίκηση να τα αντιμετωπίσει», αναφέρουν στην ανακοίνωση και προσθέτουν: «παρότι τα διευθυντικά στελέχη δήλωναν ότι η ασφάλεια θα ήταν πρώτη στις προτεραιότητές τους, παρά τις διαβεβαιώσεις τους περί άμεσων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων παρεμβάσεων, τα προβλήματα παραμένουν εδώ και δυσκολεύουν την εύρυθμη και ασφαλή εργασία των συναδέλφων μας».

Ολόκληρη η ανακοίνωση των σωματείων έχει ως εξής:

«Το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, όπου ανάμεσα στους 57 αδικοχαμένους συνανθρώπους μας, ήταν και 11 συνάδελφοί μας, ανέδειξε τα διαχρονικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε οι εργαζόμενοι στον Σιδηρόδρομο και την εγκατάλειψη του από την πλευρά της πολιτείας.

Άλλωστε και η κυβέρνηση παραδέχθηκε ότι στην χώρα μας τα σιδηροδρομικά έργα και τα συστήματα που αφορούν στην ασφαλή μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων, καθυστέρησαν σημαντικά (σύμβαση 717 κλπ) λόγω των συνεχών αλλαγών, παρατάσεων και κυβερνητικών παρεμβάσεων.

Δυστυχώς όμως λίγο πριν την ολοκλήρωση της τοποθέτησης και λειτουργίας αυτών των συστημάτων ασφαλείας (Σηματοδότηση- τηλεδιοίκηση- επικοινωνία) βιώσαμε την καταστροφική κακοκαιρία του Daniel, η οποία διέλυσε μεγάλο τμήμα του σιδηροδρομικού δικτύου, δημιουργώντας παράλληλα πολλαπλά προβλήματα στην διακίνηση επιβατών και εμπορευμάτων, καθώς και την εύρυθμη λειτουργία της Hellenic train, με τους εργαζόμενους να σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος από αυτό που τους αναλογούσε.

Προβλήματα που μετά από ενάμιση χρόνο της αποφράδος ημέρας του δυστυχήματος και της φυσικής καταστροφής παραμένουν, ενώ πολλά από αυτά, που αφορούν τον ΟΣΕ και την Hellenic train, διαιωνίζονται και βαλτώνουν. Η μη ολοκλήρωση της υπογειοποίησης της γραμμής στην Αθήνα έπειτα από 17 χρόνια, η καθυστέρηση ολοκλήρωσης των έργων στον σταθμό Λαρίσης, η παντελής έλλειψη σύγχρονων μέσων αντιμετώπισης των παραβατικών επιβατών, η τραγική κατάσταση των εγκαταστάσεων των μηχανεργοστασίων, η έλλειψη αξιόλογου σύγχρονου τροχαίου υλικού και κυρίως η ΤΡΑΓΙΚΗ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, αναδεικνύουν την απουσία σχεδιασμού στην λειτουργία των εταιρειών, την απουσία κυβερνητικού σχεδίου, την διαχρονική εγκατάλειψη του Σιδηροδρόμου, τις ανερμάτιστες και εκ του προχείρου αλλαγές όλων των κυβερνήσεων, οι οποίες ευθύνονται για το αλαλούμ της ασυνεννοησίας, καθώς και το κλείσιμο του 1/3 του σιδηροδρομικού δικτύου, έφεραν τον σιδηρόδρομο στην τραγική κατάσταση που βιώνουμε όσοι εργαζόμαστε σε αυτόν και φυσικά την απαξίωση του τρένου στο επιβατικό κοινό.

Η ιδιωτικοποίηση δε της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και κατόπιν της ΕΕΣΣΤΥ έναντι πολύ μικρού τιμήματος, που δήθεν θα λειτουργούσε ευεργετικά, αποδείχθηκε στην πράξη άλλη μια λανθασμένη πολιτική επιλογή, τα αποτελέσματα της οποίας φαίνονται δια γυμνού οφθαλμού.

Γερασμένο τροχαίο υλικό, έλλειψη ανταλλακτικών, υποστελέχωση της τεχνικής βάσης, έλλειψη σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού, απαρχαιωμένες εγκαταστάσεις και μια σειρά άλλων προβλημάτων συνηγορούν στην δική μας εκτίμηση.

Παρά τα 65 εκατ. ευρώ/έτος κρατικής επιχορήγησης, οι εργαζόμενοι και κυρίως οι πολίτες-επιβάτες του μέσου δεν απολαμβάνουν σύγχρονες ευρωπαϊκού επιπέδου μεταφορές.

Οι ευθύνες όμως για την τραγική αυτή κατάσταση, καταλογίζονται και βαραίνουν όλες τις κυβερνήσεις και τις διορισμένες διοικήσεις που διαχειρίστηκαν τις τύχες της χώρας και του σιδηροδρόμου, που παρά τα δισεκατομμύρια ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων, η αξιοπιστία του στις μεταφορές, βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο από την έναρξη λειτουργίας του.

Σήμερα, αφενός αναγνωρίζουμε την προσπάθεια του ΟΣΕ να επισπεύσει τις εργασίες αποκατάστασης της σιδηροδρομικής υποδομής και λειτουργίας των συστημάτων ασφαλείας, όπως αναγνωρίζουμε και τις καλές προθέσεις της νέας διοίκησης της Hellenic train για την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που της κληροδότησαν οι προκάτοχοί της, αφετέρου όμως, διαπιστώνουμε ότι η επιλογή παραχώρησης εργασιών με εξωτερικούς συνεργάτες (outsourcing) όπως ο καθαρισμός των δένδρων και άλλων υλικών επί γραμμής από τον ΟΣΕ, καθώς και η παραχώρηση τεχνικών εργασιών λόγω ελλείψεως προσωπικού από την Hellenic train, δεν αποκατέστησε ούτε κατ' ελάχιστο τα προβλήματα και την αξιοπιστία των εταιρειών απέναντι στο επιβατικό κοινό.

Με λίγα λόγια οι καλές προθέσεις από μόνες τους δεν είναι ικανές να λύσουν τα ζητήματα αξιοπιστίας και ασφαλείας… Χρειάζονται άμεσες παρεμβάσεις, σοβαρές επενδύσεις σε προσωπικό και τροχαίο υλικό!

Άλλωστε όλοι μας γνωρίζουμε πολύ καλά ότι "ο δρόμος προς την κόλαση είναι στρωμένος με καλές προθέσεις"!!!

Τα σωματεία της Hellenic train πριν από τέσσερις μήνες καταθέσαμε σειρά προτάσεων για την ασφάλεια του προσωπικού και των επιβατών και αναστείλαμε τις κινητοποιήσεις που είχαμε εξαγγείλει για να δώσουμε χρόνο στη νέα διοίκηση να τα αντιμετωπίσει.

Παρότι τα διευθυντικά στελέχη δήλωναν ότι η ασφάλεια θα ήταν πρώτη στις προτεραιότητές τους, παρά τις διαβεβαιώσεις τους περί άμεσων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων παρεμβάσεων, τα προβλήματα παραμένουν εδώ και δυσκολεύουν την εύρυθμη και ασφαλή εργασία των συναδέλφων μας.

Κατόπιν όλων των παραπάνω που αναφέρουμε και έπειτα από τα συμβάντα των τελευταίων ημερών, τα σωματεία μας, σε έκτακτη συνεδρίαση των Διοικητικών τους Συμβουλίων, αποφάσισαν ΟΜΟΦΩΝΑ την προκήρυξη 24ωρης πανελλαδικής Σιδηροδρομικής απεργίας την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου με τα κάτωθι αιτήματα: α)Άμεσες προσλήψεις προσωπικού ώστε να σταματήσει η εντατικοποίηση της εργασίας

β)Άμεσες ενέργειες και υλοποίηση των προτάσεων του σωματείου για την ασφάλεια των επιβατών και των εργαζομένων

γ)Άμεσες ενέργειες και υλοποίηση των προτάσεων του σωματείου για την αντιμετώπιση των παραβατικών συμπεριφορών επί των αμαξοστοιχιών καθώς και στους σταθμούς

δ)Αντικατάσταση του τροχαίου υλικού με σύγχρονους συρμούς εφάμιλλους των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων-Οι επιβάτες μας αξίζουν το καλύτερο!

ε)Να δοθούν άμεσα τα Μ.Α.Π.(Μέσα ατομικής προστασίας)

στ)Να προχωρήσει η εκπαίδευση των μηχανοδηγών και των τεχνιτών στο σύνολο του τροχαίου υλικού

ζ)Να θεσπιστεί η συνεχής εκπαίδευση των τεχνιτών και των συνοδών αμαξοστοιχιών

η)Άμεσες ενέργειες για τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και των μηχανημάτωνστα μηχανεργοστάσια

θ)Ολοκλήρωση των έργων υποδομής και της ασφάλειας των μεταφορών στο σιδηροδρομικό δίκτυο

Για όλα τα παραπάνω αιτήματα απαιτούμε σαφές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Αγαπητοί επιβάτες, συναδέλφισσες και συνάδελφοι

Αυτή η κινητοποίηση μας αφορά ΟΛΟΥΣ, σας αφορά ΟΛΟΥΣ!

Η ασφάλεια του επιβατικού κοινού και των εργαζομένων είναι για εμάς πάνω από όλα!».

Προσφυγή

Στο μεταξύ, στη δικαιοσύνη προσέφυγε η Hellenic Train ζητώντας να κηρυχθεί παράνομη η 24ωρη απεργία που εξήγγειλαν τα σωματεία.

Η απόφαση αναμένεται να εκδοθεί αύριο, Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου, ενώ η απεργία των εργαζομένων έχει προκηρυχθεί για την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου.



