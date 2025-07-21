Ένας εργαζόμενος ξενοδοχείου, έχασε τη ζωή του στο Ρέθυμνο, όταν κατά τη διάρκεια εργασιών που πραγματοποιούσε με πιεστικό μηχάνημα υπέστη ηλεκτροπληξία και άφησε την τελευταία του πνοή.

Ανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος πραγματοποιούν οι αρμόδιες αρχές, ενώ το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρεθύμνου καλεί το Τεχνικό Τμήμα του ΣΕΠΕ να διερευνήσει το θανατηφόρο συμβάν για να έρθει στο φως το τι ακριβώς συνέβη.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «η νομοθεσία στα θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία θα πρέπει να τηρείται απαρέγκλιτα, να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας και να ενισχυθεί επιτέλους το ΣΕΠΕ, προκειμένου να υπάρχουν ασφαλείς συνθήκες εργασίας για όλους τους συναδέλφους. Εκφράζουμε παράλληλα την επιτακτική ανάγκη να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να σταματήσουν να συμβαίνουν τέτοια τραγικά γεγονότα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

