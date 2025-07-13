Τρεις αλλοδαποί, μέλη εγκληματικής ομάδας, που δραστηριοποιούνταν στις τηλεφωνικές απάτες, συνελήφθησαν χθες το απόγευμα στην Καβάλα.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία, η οποία περιλαμβάνει και δύο ακόμη άγνωστους συνεργούς τους που αναζητούνται.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε, χθες το μεσημέρι στην Καβάλα, μία γυναίκα δέχτηκε τηλεφωνική κλήση από άγνωστη, η οποία προσποιούμενη συγγενικό της πρόσωπο το οποίο έχει τραυματιστεί, επιχείρησε να την εξαπατήσει και να της αποσπάσει χρηματικό ποσό. Η γυναίκα, αντιλαμβανόμενη την απάτη, διέκοψε την επικοινωνία.

Έπειτα από την καταγγελία του περιστατικού, πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση κατά τη διάρκεια της οποίας αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καβάλας εντόπισαν και συνέλαβαν τους τρεις δράστες, οι οποίοι όπως προέκυψε έχοντας ρόλο «εισπράκτορα», μετέβησαν με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στην πόλη και ανέμεναν σχετικές οδηγίες από την άγνωστη συνεργό τους για την παραλαβή των χρημάτων από τα θύματα εξαπάτησης.

Από τη συνεχιζόμενη έρευνα των αστυνομικών εξιχνιάσθηκαν δύο ακόμη περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης που πραγματοποιήθηκαν στις 21 Ιανουαρίου στην Καβάλα και στις 11 Ιουλίου σε οικισμό του Έβρου, όπου οι συγκεκριμένοι δράστες, ενεργώντας από κοινού και με διαφορετικές συνθέσεις, κατάφεραν να εξαπατήσουν δύο ηλικιωμένες, αποσπώντας συνολικά το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ και χρυσαφικά, προσποιούμενοι είτε τους ιατρούς νοσοκομείων με πρόσχημα ότι συγγενικό τους πρόσωπο είχε εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα και χρήζει άμεσης χειρουργικής επέμβασης, είτε τους αστυνομικούς που προτίθενται να υποθάλψουν συγγενικό τους πρόσωπο το οποίο έχει προκαλέσει θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα.

Στην κατοχή των δύο εκ των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα τσιγάρο κάνναβης και χρηματικό ποσό 1.000 ευρώ και 2.000 λέβα Βουλγαρίας. Επιπλέον κατασχέθηκε ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν οι δράστες ως μέσω τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καβάλας, ενώ από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καβάλας συνεχίζονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση των άλλων δύο άγνωστων συνεργών τους και η τυχόν συμμετοχή τους σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

