Χανιά: Δικογραφία σε βάρος ημεδαπού για ρατσιστικές αναρτήσεις στο διαδίκτυο

Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος ημεδαπού στα Χανιά για παραβάσεις σχετικές με τη νομοθεσία για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας.

Η δικογραφία σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, διότι, όπως προέκυψε από την προανάκριση, ο συγκεκριμένος άνδρας είχε αναρτήσει κείμενο στο διαδίκτυο στο οποίο προέτρεπε σε διακρίσεις σε βάρος υπηκόων τρίτων χωρών και της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας. Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Χανίων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.