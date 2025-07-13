Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Φωτιά σε διαμέρισμα στην Αργυρούπολη - Ανασύρθηκε γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της

Στο σημείο επιχειρούν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα της Πυροσβεστικής, ενώ άγνωστα παραμένουν μέχρι στιγμής τα αίτια της φωτιάς

Πυροσβεστική

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε ηλικιωμένη κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα στην Αργυρούπολη.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 15:15 σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου επι της οδού Ιπποκράτους στην Αργυρούπολη και κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης εντοπίστηκε η 70χρονη χωρίς τις αισθήσεις της και με εγκαύματα.

Στο σημείο επιχειρούν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αργυρούπολη Φωτιά γυναίκα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark