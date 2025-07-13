Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε ηλικιωμένη κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα στην Αργυρούπολη.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 15:15 σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου επι της οδού Ιπποκράτους στην Αργυρούπολη και κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης εντοπίστηκε η 70χρονη χωρίς τις αισθήσεις της και με εγκαύματα.
Στο σημείο επιχειρούν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα.
