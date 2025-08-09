Φωτιά εκδηλώθηκε κοντά στη Νεάπολη, στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να έχουν επιστρατευθεί και να επιχειρούν για την κατάσβεση της. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη θέση οικισμός Αδριανού, σε χορτολιβαδικη έκταση.

Προς το παρόν δεν κινδυνεύουν σπίτια ή περιουσίες αλλά τις προσπάθειες πυρόσβεσης δυσκολεύουν οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούν στην περιοχή.

Ήδη, στο πεδίο επιχειρούν 24 οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με πάνω από 55 πυροσβέστες και ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο.



Πηγή: skai.gr

