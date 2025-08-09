Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Φωτιά στο Άγιο Νικόλαο Κρήτης - Ισχυροί άνεμοι στην περιοχή

 Ήδη, στο πεδίο επιχειρούν 24 οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με πάνω από 55 πυροσβέστες και ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο   

fotia

Φωτιά εκδηλώθηκε κοντά στη Νεάπολη, στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να έχουν επιστρατευθεί και να επιχειρούν για την κατάσβεση της. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη θέση οικισμός Αδριανού, σε χορτολιβαδικη έκταση.

Προς το παρόν δεν κινδυνεύουν σπίτια ή περιουσίες αλλά τις προσπάθειες πυρόσβεσης δυσκολεύουν οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούν στην περιοχή.

 Ήδη, στο πεδίο επιχειρούν 24 οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με πάνω από 55 πυροσβέστες και ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Κρήτη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark