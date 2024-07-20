Ένα ακόμη περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στην περιοχή της Αρτέμιδας, όταν 32χρονος γρονθοκόπησε την 27χρονη εν διαστάσει σύζυγό του, μπροστά στο ανήλικο παιδί τους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η γυναίκα έντρομη κατέφυγε στην ΕΛ.ΑΣ. ζήτησε βοήθεια ενώ πριν από κάποιες μέρες ο άνδρας είχε αναρτήσει στο διαδίκτυο ένα βίντεο ερωτικού περιεχομένου με τη νεαρή γυναίκα.

Τη γρονθοκόπησε, ανήρτησε βίντεο ερωτικού περιεχομένου με την ίδια στο TikTok και την απείλησε. Αυτά βίωσε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, μια 27χρονη γυναίκα στην Αρτέμιδα από τον εν διαστάσει σύζυγο της, τον οποίο και κατήγγειλε το μεσημέρι της Τρίτης 16/7.

Η 27χρονη γυναίκα πέρασε το κατώφλι του Τμήματος Ασφαλείας Σπάτων καταγγέλλοντας τον 32χρονο εν διαστάσει σύζυγό της, καθώς, όπως φέρεται να υποστήριξε:

«Αρχές Ιουλίου με πλησίασε ενώ βρισκόμουν με το ανήλικο παιδί μας έξω από το σπίτι και με γρονθοκόπησε στο πρόσωπο».

Ενώ σε άλλο σημείο φέρεται να ανέφερε: «φοβάμαι για τη ζωή μου και για τη ζωή του ανήλικου γιου μου. Με έχει απειλήσει και στο παρελθόν. Έχει όπλα και είναι χρήστης ναρκωτικών και ποτών».

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 32χρονος ανήρτησε στο TikTok και βίντεο ερωτικού περιεχομένου με την 27χρονη, χωρίς φυσικά η ίδια να έχει δώσει τη συγκατάθεσή της.

Το συγκεκριμένο βίντεο, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, το έστειλε και στο κινητό της 27χρονης, απειλώντας πως θα το έδειχνε σε όλο τον κόσμο. Το ίδιο βίντεο έστειλε και στη μητέρα της 27χρονης, στον δικηγόρο της αλλά και στη γραμματέα του.

Αν και η καταγγέλλουσα αρνήθηκε να μεταφερθεί σε δομή, συμφώνησε να της εγκατασταθεί το Panic button, ενώ της χορηγήθηκε και παραγγελία για ιατροδικαστική εξέταση.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.