ΕΔΕ της Πυροσβεστικής για την φωτιά στην Ύδρα - Μετακινήθηκαν δύο στελέχη της ΔΑΕΕ

Μετακινήθηκαν δύο στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος σε άλλες θέσεις από εκείνες που υπηρετούσαν, εξαιτίας της έρευνας που είναι σε εξέλιξη για την φωτιά της 21ης Ιουνίου 2024 στην Ύδρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο διευθυντής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) μετακινήθηκε στην Πυροσβεστική Ακαδημία καθώς κι ακόμη ένα στέλεχος της ΔΑΕΕ σε άλλο πόστο για τους ίδιους λόγους..

Όπως αναφέρουν πηγές του Πυροσβεστικού Σώματος έχει ήδη διαταχθεί κατεπείγουσα Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) από τον αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, «προς διερεύνηση τέλεσης πειθαρχικών παραπτωμάτων δια ενεργειών ή/και παραλείψεων των ανακριτικών πυροσβεστικών υπαλλήλων που επελήφθησαν του συμβάντος. Ενδεχόμενη άσκηση ποινικών διώξεων από την αρμόδια δικαστική αρχή σε βάρος πυροσβεστικών υπαλλήλων εξυπακούεται ότι θα επιφέρει τις προβλεπόμενες πειθαρχικές ποινές, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

