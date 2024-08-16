Φωτιά στον Παλαμπά Θεσπρωτίας - Βρίσκεται κοντά σε σπίτια - Ήχησε 112

Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Παλαμπάς Θεσπρωτίας. Βρίσκεται κοντά σε οικισμούς.

Μήνυμα του 112 προειδοποιεί τους κατοίκους να απομακρυνθούν από την περιοχή Παλαμπάς προς Φιλιάτες.

Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Παλαμπάς Θεσπρωτίας. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 16, 2024

Πηγή: skai.gr

