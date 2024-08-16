Λογαριασμός
Φωτιά στον Παλαμπά Θεσπρωτίας - Βρίσκεται κοντά σε σπίτια - Ήχησε 112

Μήνυμα του 112 προειδοποιεί τους κατοίκους να απομακρυνθούν από την περιοχή Παλαμπάς προς Φιλιάτες - Κινητοποιήθηκαν εναέριες δυνάμεις

φωτιά

Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Παλαμπάς Θεσπρωτίας. Βρίσκεται κοντά σε οικισμούς. 

Μήνυμα του 112 προειδοποιεί τους κατοίκους να απομακρυνθούν από την περιοχή Παλαμπάς προς Φιλιάτες.

Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

