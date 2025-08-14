Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς στην περιοχή από τα Συχαινά μέχρι του Ρωμανού της Πάτρας και οι δυνάμεις πυρόσβεσης αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες, με τη μεγαλύτερη να βρίσκεται ανατολικά από τη συνοικία της Αρόης.

Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν τις ρίψεις νερού πέντε πυροσβεστικά αεροπλάνα και έξι ελικόπτερα, ενώ οι επίγειες δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν όπου υπάρχουν εστίες φωτιάς.

Καθ΄ όλη τη διάρκεια της νύχτας οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν μάχη με τις φλόγες, ώστε να τις περιορίσουν και να μην υπάρξουν αναζωπυρώσεις, που θα μπορούσαν να απειλήσουν κατοικημένες περιοχές.

Μάλιστα, όπου εκδηλώθηκαν αναζωπυρώσεις ήταν άμεση η επέμβαση των δυνάμεων πυρόσβεσης, ενώ το έργο τους βοήθησε το γεγονός ότι είχε μειωθεί σημαντικά η ένταση των ανέμων.

Από την πλευρά τους, οι κάτοικοι τουλάχιστον επτά συνοικιών της πόλης έζησαν για δεύτερη νύχτα ώρες αγωνίας, βλέποντας τις φλόγες από τις διάσπαρτες εστίες να καίνε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

