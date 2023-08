Μάχη με τις φλόγες για ακόμα μία μέρα στην Πάρνηθα: Δύο τα ενεργά μέτωπα της φωτιάς Ελλάδα 17:08, 25.08.2023 linkedin

Η φωτιά βρίσκεται σε ένα πολύ δύσβατο σημείο, δήλωσε στο Skaigr ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοποιός - Εναέρια μέσα και πεζοπόρες δυνάμεις επιχειρούν κάνοντας ακόμα και αναρρίχηση για να κατασβέσουν την φωτιά