Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Φωτιά στην Παλαιομάνινα Αιτωλοακαρνανίας - Σηκώθηκαν και εναέρια μέσα

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο 

Φωτιά

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης σε δασική έκταση στην περιοχή Παλαιομάνινα Ξηρόμερου, στην Αιτωλοακαρνανία

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. 

Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Αιτωλοακαρνανία Πυρκαγιά
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark