Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης σε δασική έκταση στην περιοχή Παλαιομάνινα Ξηρόμερου, στην Αιτωλοακαρνανία.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.



#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Παλαιομάνινα Ξηρόμερου #Αιτωλοακαρνανία.

Κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης #ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 6, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.