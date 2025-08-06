Η πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα διαψεύδει πως προσωπικό της έχει εκκενώσει τις κατοικίες του

«Η πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα διαψεύδει κατηγορηματικά πρόσφατα δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης που ισχυρίζονται ότι το προσωπικό της πρεσβείας έχει εκκενώσει τις κατοικίες του», αναφέρεται σε ανακοίνωσή της.

«Αυτά τα δημοσιεύματα είναι ψευδή και αβάσιμα», προσθέτει.

«Προτρέπουμε τα μέσα ενημέρωσης να επαληθεύουν τις πληροφορίες από επίσημες πηγές πριν τη δημοσίευση, προκειμένου να αποτραπεί η παραπληροφόρηση και η άσκοπη ανησυχία του κοινού», καταλήγει.



Πηγή: skai.gr

