Φωτιά στην Κρήτη: Σπεύδουν δυνάμεις από την Αθήνα

«Θα έχουμε μια δύσκολη βραδιά» ανέφερε σε δηλώσεις του ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης , που οδεύει προς την Ιεράπετρα, εν μέσω μιας τεράστιας επιχείρησης που έχει στηθεί από την πυροσβεστική υπηρεσία για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα σε δασική έκταση. Ο κ. Αρναουτάκης επισήμανε ότι αναμένονται ενισχύσεις από την Αθήνα, ενώ σχολίασε πως «στόχος είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και αμέσως μετά και οι περιουσίες».

Μάλιστα, ο περιφερειάρχης Κρήτης διευκρίνισε πως όλος ο μηχανισμός βρίσκεται επίσης ποδός, ενώ επισήμανε ότι θα υπάρξει συνεργασία μεταξύ φορέων για την αντιμετώπιση των αναγκών, ακόμη και τουριστών που χρειάστηκε να μετακινηθούν από ξενοδοχειακές μονάδες, μετά το μήνυμα, μέσω του 112, για τους οικισμούς Κουτσουνάρι, Αχλιά, Γαλήνη , Αγιά Φωτιά και Φέρμο.

Σύμφωνα με τον Περιφερειακό Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης Μανώλη Παραβολιδάκη, υπάρχουν αναφορές για άτομα που έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα.

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Κρήτης Γιώργο Τσαπάκο, « η μάχη με τις φλόγες θα είναι ολονύχτια», ενώ όπως έκανε γνωστό, μετά από επικοινωνία που είχε με τον ίδιο τον υπουργό Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη, αναμένονται ενισχύσεις με δυνάμεις της πυροσβεστικής και ειδικών ομάδων από την Αθήνα.

Ο κ. Τσαπάκος επιπλέον ανέφερε ότι το έργο της κατάσβεσης είναι εξαιρετικά δύσκολο λόγω και της έντασης των ανέμων, όσο και της αλλαγής της διεύθυνσης τους.

Αγωνία και ανησυχία εκφράζουν κάτοικοι της περιοχής που εκφράζουν φόβο για τις φλόγες και τον κίνδυνο αυτές να περάσουν μέσα σε κατοικημένες ζώνες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

