Φωτιά στα Λουκίσια Ευβοίας

Συναγερμός ξανά στα Λουκίσια Χαλκίδας, καθώς πριν από λίγα λεπτά εκδηλώθηκε νέα εστία φωτιάς στην ίδια περιοχή, στην παραλία Λουκισίων, σε ξερά χόρτα.

Η πυρκαγιά είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι φλόγες απειλούν να πάρουν διαστάσεις λόγω των ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Στο σημείο αυτή την ώρα επιχειρούν:

Ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις

Δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα, που πραγματοποιούν ρίψεις νερού για να περιορίσουν την εξάπλωση

Οι δυνάμεις ενισχύθηκαν άμεσα, καθώς η περιοχή είχε ήδη πληγεί νωρίτερα σήμερα από πυρκαγιά, και υπάρχει έντονος φόβος για αναζωπύρωση με ανεξέλεγκτη πορεία.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά προκλήθηκε από κηλίδωση της πρώτης φωτιάς που ξεκίνησε από τα Σκορπονέρια.

Η φωτιά είναι ορατή από τις γύρω παραλίες, με κατοίκους να δηλώνουν στο evima.gr πως οι φλόγες επεκτείνονται με ταχύτητα και δημιουργούν αποπνικτική ατμόσφαιρα.

Η Εύβοια βρίσκεται σήμερα σε κατάσταση συναγερμού (Κατηγορία Κινδύνου 4) για πυρκαγιές, ενώ ισχύουν μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας σε ευαίσθητες περιοχές.

