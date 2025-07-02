Συνελήφθησαν έπειτα από συντονισμένες ενέργειες αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, δύο άτομα, τα οποία ενέχονται σε παράνομη εμπορία όπλων και παράνομη οπλοκατοχή.

Πρόκειται για δύο ημεδαπούς ηλικίας 62 και 30 ετών, σε βάρος των οποίων, καθώς και σε βάρος 61χρονου ημεδαπού, σχηματίσθηκε δικογραφία για τα κατά περίσταση αδικήματα της παράβασης του Νόμου περί όπλων και του Νόμου περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, έπειτα από έρευνες που πραγματοποιήσαν πρωινές ώρες σήμερα (02-07-2025) αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας, στις οικίες των συλληφθέντων στην περιοχή της Χαλάστρας, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

(2) περίστροφα,

(2) πιστόλια,

(2) πιστόλια κρότου,

(5) αεροβόλα πιστόλια και τυφέκια,

(13) κυνηγετικά όπλα,

(1) καραμπίνα,

Κάννες κυνηγετικών όπλων,

(1) μεταλλική βαλλίστρα με διόπτρα και τρία βέλη,

(5) σπάθες,

(15) μαχαίρια διαφόρων τύπων,

(2) αυτοσχέδιες λόγχες,

Πλήθος γεμιστήρων και αμπούλες αερίου,

(430) φυσίγγια πυροβόλων όπλων και κρότου

Περισσότερα από (4.750) σφαιρίδια αεροβόλων όπλων και μεταλλικά,

(1) πομποδέκτης οχήματος,

(1) πακέτο τσιγάρα που περιείχε μικροποσότητα κάνναβης και

Χρηματικό ποσό (83.015,50) ευρώ.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.