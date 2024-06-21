Στο μέτωπο της Ηλείας έχει επικεντρωθεί η προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων να περιορίσουν την πύρινη λαίλαπα που σάρωσε το νότιο -κυρίως - τμήμα της χώρας και ιδιαίτερα την Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα την Παρασκευή.

Όπως ανέφερε στην τελευταία ενημέρωση ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Βασίλης Βαθρακογιάννης, το μέτωπο που είχε ξεσπάσει στην περιοχή της Αχαΐας, μεταφέρθηκε στον νομό Ηλείας, όπου έχει αναπτύξει μεγάλη δυναμική. Δεκάδες πυροσβέστες με οχήματα και πεζοπόρα επιχειρούν στο τεράστιο πύρινο μέτωπο, το οποίο έχει προκαλέσει μεγάλες ζημιές σε σπίτια και εγκαταστάσεις, ενώ πολλές περιοχές εκκενώθηκαν από τους κατοίκους, προκειμένου να μην κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές.

Ένας άνδρας, ωστόσο, ηλικίας περίπου 55 ετών, έχασε τη ζωή του στη Μυρτιά Ηλείας, καθώς συνέδραμε στις προσπάθειες κατάσβεσης.

Η μάχη με τις φλόγες, κυρίως στην Ηλεία, θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας θα συνδράμουν στην κατάσβεση και εναέρια μέσα.

Η ενημέρωση της Πυροσβεστικής

Ακολουθεί αναλυτικά η ενημέρωση από τον εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής:

«Καλησπέρα σας από το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος

Αυτή την ώρα είναι πολύ βελτιωμένη η εικόνα στις επικίνδυνες πυρκαγιές που εξαπλώθηκαν ταχύτατα, με ανέμους που σε κάποιες περιπτώσεις ξεπέρασαν τα 120 χιλιόμετρα την ώρα και επεκτάθηκαν σε οικισμούς…..

…. σε Μεγαλόπολη Αρκαδίας, Λυρκεία Αργολίδας, Κεφαλονιά, Νεοχώρι Μεσσηνίας, Ρίγανη Αγρινίου, Κρανίδι Αργολίδας και Αλποχώρι Ηλείας.

Σε αυτές τις πυρκαγιές οι πυροσβέστες, οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας, αλλά και εθελοντές μας, έδωσαν σκληρές μάχες και αντιμετωπίζουν μόνον διάσπαρτες εστίες.

26 μηνύματα έχουν αποσταλεί από το 112 εκ των οποίων τα 13 από αυτά για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή Μαστραντώνη Αχαΐας.

Με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας έχουν πραγματοποιηθεί πολλές απομακρύνσεις πολιτών προς ασφαλή κατεύθυνση.

Η συγκεκριμένη πυρκαγιά από την Αχαΐα επεκτάθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα της Ηλείας. Έχει αναπτύξει μεγάλη δυναμική και όλες οι δυνάμεις καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να την περιορίσουν.

Επιχειρούν 120 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 43 οχήματα και περιοδικά μέχρι το τελευταίο φως θα επιχειρούν συνολικά 19 εναέρια μέσα. Μεγάλη είναι η συνδρομή που παρέχουν Εθελοντές αλλά και μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Περιφέρεις Δυτικής Ελλάδας.

Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς για αύριο, Σάββατο, 22 Ιουνίου, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην Αττική, τη Στερεά Ελλάδα και στην Πελοπόννησο.

Σε γενική επιφυλακή παραμένουν όλες οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις που έχουν προκύψει, αλλά και λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς που προβλέπεται και για αύριο.

Τονίζουμε ότι, η επικινδυνότητα που δημιουργούν οι πυρκαγιές επιβάλλουν την προσοχή όλων.

Σε περίπτωση πυρκαγιάς, θα πρέπει υποχρεωτικά να ακολουθούνται οι υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.

Πάνω από 60 πυρκαγιές την Παρασκευή

Τουλάχιστον 64 πυρκαγιές ξέσπασαν μέσα σε λίγες ώρες, κυρίως σε Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο, την Παρασκευή, δοκιμάζοντας τις αντοχές της κρατικής μηχανής, ενώ δεκάδες ήταν τα μηνύματα από το 112 στους πολίτες για την προστασία τους.

Τα μεγάλα μέτωπα ήταν σε Ηλεία και Αχαΐα. Τα μηνύματα 112 που εστάλησαν:

20:30. Δασική Πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές περ.ιοχές Αντωναίικα και Λάτας απομακρυνθείτε προς Αμαλιάδα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών

19:56. Δασική Πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές περιοχές Μαζαράκι, Πρόδρομος, Σιμόπουλο, Σκλίβα, Βουλιαγμένη, Καλό Παιδί & Λαγανάς απομακρυνθείτε προς Πύργο. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών.

19:18. Δασική Πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Πετραιίκα, Απιδούλα και Μαζαράκι στην Ηλεία απομακρυνθείτε προς Σιμόπουλο. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών.

18:56. Δασική Πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Σκαφιδιά και Άγιος Ηλίας στην Ηλεία απομακρυνθείτε προς Πύργο. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών.

18:49. Ενεργοποιήθηκε το 112 για τις περιοχές Βάλβη και Μασουραίικα στην Ηλεία, λόγω της φωτιάς που ξέσπασε κοντά στην κοινότητα Αλποχωρίου του Πύργου.

18:05. Δασική Πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Μυρτιά και Σκουροχώρι Ηλείας απομακρυνθείτε προς Πύργο. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών.

17:40. Δασική Πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Χανάκια και Αλποχώρι Ηλείας απομακρυνθείτε προς Πύργο. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών.

17:30. Δασική Πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Κωστοπουλαίικα και Κάλφας Αχαΐας απομακρυνθείτε προς Λάτα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών.

17:30. Δασική Πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Πόρτες Αχαΐας απομακρυνθείτε προς Βελίτσες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών.

16:50. Δασική Πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Πετροθάλασσα Αργολίδας απομακρυνθείτε προς Ερμιόνη. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών.

16:50. Δασική Πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Γάλαρο Αχαΐας απομακρυνθείτε προς Πόρτες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.