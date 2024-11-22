ΔΕΔΔΗΕ: Νέα εφαρμογή δείχνει πόση ενέργεια παράγεται από τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας σε όλη την Ελλάδα

Την τεχνολογική καινοτομία αξιοποιεί ο ΔΕΔΔΗΕ εγκαινιάζοντας μια νέα εφαρμογή, από την οποία οι χρήστες μπορούν να ενημερώνονται άμεσα και με ακρίβεια για την ενέργεια που παράγεται από τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Ο ΔΕΔΔΗΕ, στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου του για την ψηφιοποίηση υπηρεσιών και λειτουργιών, δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους καταναλωτές να πληροφορούνται από το κινητό (αndroid και IOS) ή τον υπολογιστή τους τα στοιχεία για την απόδοση των ΑΠΕ, σε πανελλαδικό επίπεδο.

Με την εφαρμογή, η οποία είναι διαθέσιμη μέσω deddie.gr “myDEDDiE app” (οι ήδη εγκατεστημένες εφαρμογές θα χρειαστεί να αναβαθμιστούν στη νεότερη έκδοση του), ο χρήστης πλοηγείται σε ένα απλό, ασφαλές και φιλικό περιβάλλον, όπου οι πληροφορίες είναι εύκολα προσβάσιμες και με χρηστικό τρόπο ταξινομημένες.

Κάθε επισκέπτης της νέας εφαρμογής μπορεί, πατώντας την επιλογή «Παραγωγή ενέργειας ΑΠΕ» και επιλέγοντας το γεωγραφικό διαμέρισμα και τη χρονική περίοδο που τον ενδιαφέρει, να πληροφορηθεί για όλα τα είδη ΑΠΕ, δηλαδή ηλιακά, αιολικά, υδροηλεκτρικά, βιομάζα και βιορευστά, συμπαραγωγή, είτε μεμονωμένα, είτε συνολικά. Επιπλέον, παρέχονται data για τα επίπεδα εξοικονόμησης άνθρακα που επιτυγχάνονται.

Η εφαρμογή αυτή αποτελεί ακόμα μια κίνηση προς την κατεύθυνση της υιοθέτησης ψηφιακών λύσεων με στόχο την εξυπηρέτηση των πολιτών και την προώθηση του πολυσχιδούς έργου του ΔΕΔΔΗΕ. Παράλληλα, αναδεικνύει τη σημαντικότητα των ΑΠΕ προς τη μετάβαση σε ένα μέλλον με λιγότερο άνθρακα, επιτρέποντας σε όλους τους πολίτες να εξοικειωθούν με τις επιλογές της πράσινης ενέργειας και τη βιωσιμότητα.

Αναφερόμενος στο app, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ, Αναστάσιος Μάνος τόνισε: «Μετά τις δράσεις για τη στήριξη της ηλεκτροκίνησης, την ψηφιοποίηση του δικτύου Μέσης Τάσης και την ψηφιακή εξυπηρέτηση αιτημάτων πελατών, ο ΔΕΔΔΗΕ συνεχίζει να πρωτοπορεί και εγκαινιάζει τη νέα εφαρμογή μέσω της οποίας όλοι οι χρήστες θα πληροφορούνται για την παραγόμενη ενέργεια από τις ΑΠΕ. Η εφαρμογή αυτή κάνει το έργο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας προσιτό και κατανοητό με πρακτικό τρόπο σε όλους και παράλληλα αποτελεί έκφανση της στρατηγικής του ΔΕΔΔΗΕ για διαρκή αξιοποίηση της καινοτομίας»

Ενδεικτικά, ακολουθούν εικόνες της εφαρμογής σε περιβάλλον mobile και web.

