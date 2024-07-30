Κικίλιας- Κιλκίς: Διαδοχικά 3 πυρκαγιές σε απόσταση 1,5-2 χλμ μέσα σε μια ώρα

Διαδοχικά τρεις πυρκαγιές ξέσπασαν στον δήμο Παιονίας Κιλκίς σε λιγότερο από μία ώρα και με απόσταση 1,5-2 χλμ μεταξύ τους , όπως αναφέρει σε ανάρτηση του στο "Χ" υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας ενώ προσθέτει ότι η σοβαρότερη είναι αυτή στο Πευκόδασος Κιλκίς.
Συγκεκριμένα ο κ. Κικίλιας υπογραμμίζει:
«Μέσα στη νύχτα, σε λιγότερο από μία ώρα και με απόσταση 1,5-2 χλμ μεταξύ τους, ξέσπασαν διαδοχικά στον δήμο Παιονίας Κιλκίς 3 πυρκαγιές.
Η σοβαρότερη είναι στο Πευκόδασος όπου επιχειρούν 16 οχήματα, 50 πυροσβέστες και μια ομάδα δασοκομάντος της 2ης ΕΜΟΔΕ.
Η ΕΛΑΣ και το τοπικό ανακριτικό ήδη ερευνούν το τι συνέβη».
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.