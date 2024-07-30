Κικίλιας- Κιλκίς: Διαδοχικά 3 πυρκαγιές σε απόσταση 1,5-2 χλμ μέσα σε μια ώρα

Διαδοχικά τρεις πυρκαγιές ξέσπασαν στον δήμο Παιονίας Κιλκίς σε λιγότερο από μία ώρα και με απόσταση 1,5-2 χλμ μεταξύ τους , όπως αναφέρει σε ανάρτηση του στο "Χ" υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας ενώ προσθέτει ότι η σοβαρότερη είναι αυτή στο Πευκόδασος Κιλκίς.

Συγκεκριμένα ο κ. Κικίλιας υπογραμμίζει:

«Μέσα στη νύχτα, σε λιγότερο από μία ώρα και με απόσταση 1,5-2 χλμ μεταξύ τους, ξέσπασαν διαδοχικά στον δήμο Παιονίας Κιλκίς 3 πυρκαγιές.

Η σοβαρότερη είναι στο Πευκόδασος όπου επιχειρούν 16 οχήματα, 50 πυροσβέστες και μια ομάδα δασοκομάντος της 2ης ΕΜΟΔΕ.

Η ΕΛΑΣ και το τοπικό ανακριτικό ήδη ερευνούν το τι συνέβη».

