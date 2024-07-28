Χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς - Ποιες περιοχές βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό σήμερα

Πολύ επικίνδυνες αναμένεται να είναι όλες οι επόμενες ημέρες για εκδήλωση πυρκαγιών που μπορούν να πάρουν πολύ εύκολα και γρήγορα ανεξέλεγκτες διαστάσεις λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών που θα επικρατούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πολιτική Προστασία, το κοκτέιλ ισχυρών βορειοανατολικών ανέμων, ξηρασίας και υψηλών θερμοκρασιών θα φέρουν στο πορτοκάλι, δηλαδή ένα βήμα πριν τον κόκκινο συναγερμό, περιοχές οι οποίες δεν επηρεάστηκαν από τις πρόσφατες βροχοπτώσεις, με αποτέλεσμα η ξηρασία να είναι σε υψηλά επίπεδα. Για το λόγο αυτό, η Πυροσβεστική και όλες οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας θα είναι σε απόλυτη εγρήγορση προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Ειδικότερα πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Κύθηρα, Βοιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, περιοχές της Φθιώτιδας, της Κορινθίας και της Λακωνίας, ενώ υψηλός θα είναι ο κίνδυνος σε μεγάλο μέρος της νησιωτικής Ελλάδας και σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για αύριο προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας, ΠΕ Φθιώτιδας)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Λακωνίας)

Η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

