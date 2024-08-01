Φωτιά στο Κορωπί

Σε ύφεση είναι η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης στην Αγία Μαρίνα στο Κορωπί, σε χαμηλή βλάστηση κοντά σε σπίτια. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπιζουν πλέον λίγες ενεργές εστίες. Με μηνύματα από το 112 οι πολίτες κλήθηκαν να απομακρυνθούν από τις περιοχές Ξελαφτάκι και Μεγάλο Μετόχι Αγίας Μαρίνας Κορωπίου προς Λεωφόρο Κορωπίου-Αγίας Μαρίνας και προς Οδό Αγίου Δημητρίου και Παραλιακή Λεωφόρο.

Η φωτιά ήταν κοντά στις οδούς Χαραυγής, Δήμητρας, Ίμβρου και Σπάρτης. Εστάλη 3 φορές μήνυμα από το 112, 2 για να εκκενωθεί η περιοχή και 1 για ετοιμότητα, καθώς η φωτιά έφτασε δίπλα σε σπίτια.

«Η φωτιά είναι δίπλα σε κατοικίες, προσπαθούμε να εκκενώσουμε την περιοχή, να απομακρύνουμε τον κόσμο γιατί υπάρχει πρόβλημα», δήλωσε στον ΣΚΑΙ ο δήμαρχος Κρωπίας, Δημήτρης Κιούσης.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, ήταν στο Μεγάλο Μετόχι και είχε κατεύθυνση όπως πάνε οι άνεμοι προς το Ξελαφτάκι.

Αρχικά, οι κάτοικοι με μήνυμα από το 112 είχαν κληθεί να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Έσπευσαν επίγειες δυνάμεις και εναέριες δυνάμεις και συγκεκριμένα 85 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 25 οχήματα, 2 αεροσκάφη 5 ελικόπτερα με συνδρομή απόπ μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Κανονικά διεξάγεται πλέον η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή του Κορωπίου, που είχε διακοπεί λόγω πυρκαγιάς.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



📍#Κορωπί



🔥 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



🆘 Εάν βρίσκεστε στις περιοχές #Μεγάλο_Μετόχι και #Ξελαφτάκι #Αγίας_Μαρίνας #Κορωπίου απομακρυνθείτε προς Οδό Αγίου Δημητρίου και Παραλιακή Λεωφόρο



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) August 1, 2024

