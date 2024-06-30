Φωτιά στη Σταμάτα: Πληφορίες για εγκαυματία

Κλήση για εγκαυματία από τη φωτιά στη Σταμάτα έχει δεχθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, το ΕΚΑΒ.

Στο σημείο μετέβησαν διασώστες.

Πρόκειται για άνδρα 59 ετών ο οποίος και έπαθε ελαφρά εγκαύματα στα κάτω άκρα.

Είναι κάτοικος της περιοχής.

Ελαβε τις πρώτες βοήθειες από τους διασώστες του ΕΚΑΒ και δε χρειάστηκε να μεταβεί σε νοσοκομείο.

Eπίσης στο ΚΑΤ μεταφέρεται πολίτης με κάκωση κάτω άκρου μετά από πτώση.

Πηγή: skai.gr

