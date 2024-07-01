-
1828 ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ
Αρχίζει η λειτουργία της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, με την επωνυμία «Λόχος Ευελπίδων», διοικητή τον Ιταλό Λοχαγό Σαλτάλι και ανώτερο επόπτη τον Βαυαρό συνταγματάρχη Έιδεκ. «Άρχεσθαι μαθών άρχειν επιστήσει» το μότο της σχολής.
-
1932 ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΥΞΗΣΕΩΝ
Δύο μήνες μετά τη χρεωκοπία της Ελλάδας, διοργανώνεται συλλαλητήριο στο Πεδίον του Άρεως ενάντια στις αυξήσεις των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος και του νερού. Η Χωροφυλακή επιτίθεται στους συγκεντρωμένους και αρχίζουν συγκρούσεις που επεκτείνονται σε όλη τη γύρω περιοχή.
-
1944 ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΜΠΡΕΤΟΝ ΓΟΥΝΤΣ
Θα αποφασιστεί η σύσταση δύο νέων οργανισμών: του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Το δολάριο θα αντικαταστήσει τον χρυσό ως μέσο των διεθνών συναλλαγών.
-
2015 «ΟΧΙ» ΣΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ
Να ψηφίσουν «όχι» στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου καλεί τους πολίτες ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, επισημαίνοντας ότι έτσι θα ενισχύσουν τη διαπραγματευτική προσπάθεια της κυβέρνησης, με στόχο μία καλύτερη συμφωνία.
- Στο «Παίδων» σε σοβαρή κατάσταση 15χρονη που κατανάλωσε αλκοόλ σε μπαρ στη Λαμία
- Καφές: Στο 24% από σήμερα ο ΦΠΑ για τον σερβιριζόμενο - Αύξηση 15% - Ενδεικτικές τιμές στις καφετέριες
- Σηκώθηκαν εναέρια για τη μεγάλη φωτιά στην Ζάκυνθο - Απίστευτο βίντεο: Το βουνό καίγεται και από κάτω γίνεται πανηγύρι
