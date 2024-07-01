1828 ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ

Αρχίζει η λειτουργία της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, με την επωνυμία «Λόχος Ευελπίδων», διοικητή τον Ιταλό Λοχαγό Σαλτάλι και ανώτερο επόπτη τον Βαυαρό συνταγματάρχη Έιδεκ. «Άρχεσθαι μαθών άρχειν επιστήσει» το μότο της σχολής.

1932 ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΥΞΗΣΕΩΝ

Δύο μήνες μετά τη χρεωκοπία της Ελλάδας, διοργανώνεται συλλαλητήριο στο Πεδίον του Άρεως ενάντια στις αυξήσεις των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος και του νερού. Η Χωροφυλακή επιτίθεται στους συγκεντρωμένους και αρχίζουν συγκρούσεις που επεκτείνονται σε όλη τη γύρω περιοχή.

1944 ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΜΠΡΕΤΟΝ ΓΟΥΝΤΣ

Θα αποφασιστεί η σύσταση δύο νέων οργανισμών: του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Το δολάριο θα αντικαταστήσει τον χρυσό ως μέσο των διεθνών συναλλαγών.

2015 «ΟΧΙ» ΣΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ

Να ψηφίσουν «όχι» στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου καλεί τους πολίτες ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, επισημαίνοντας ότι έτσι θα ενισχύσουν τη διαπραγματευτική προσπάθεια της κυβέρνησης, με στόχο μία καλύτερη συμφωνία.



