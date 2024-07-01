Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σαν σήμερα: 1 Ιουλίου 2015 – Το «όχι» που έγινε «ναι» στο δημοψήφισμα - Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Τις πρώτες ημέρες του 2015 όλοι είχαν την αίσθηση ότι η Ιστορία γράφεται μπροστά στα μάτια τους. Ωστόσο, σύντομα οι αυταπάτες διαλύθηκαν...   

Σαν σήμερα

  • 1828 ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ

Σαν σήμερα

Αρχίζει η λειτουργία της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, με την επωνυμία «Λόχος Ευελπίδων», διοικητή τον Ιταλό Λοχαγό Σαλτάλι και ανώτερο επόπτη τον Βαυαρό συνταγματάρχη Έιδεκ. «Άρχεσθαι μαθών άρχειν επιστήσει» το μότο της σχολής.

  • 1932 ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΥΞΗΣΕΩΝ

Σαν σήμερα

Δύο μήνες μετά τη χρεωκοπία της Ελλάδας, διοργανώνεται συλλαλητήριο στο Πεδίον του Άρεως ενάντια στις αυξήσεις των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος και του νερού. Η Χωροφυλακή επιτίθεται στους συγκεντρωμένους και αρχίζουν συγκρούσεις που επεκτείνονται σε όλη τη γύρω περιοχή.

  • 1944 ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΜΠΡΕΤΟΝ ΓΟΥΝΤΣ

Σαν σήμερα

Θα αποφασιστεί η σύσταση δύο νέων οργανισμών: του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Το δολάριο θα αντικαταστήσει τον χρυσό ως μέσο των διεθνών συναλλαγών.

  • 2015 «ΟΧΙ» ΣΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ

Σαν σήμερα

Να ψηφίσουν «όχι» στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου καλεί τους πολίτες ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, επισημαίνοντας ότι έτσι θα ενισχύσουν τη διαπραγματευτική προσπάθεια της κυβέρνησης, με στόχο μία καλύτερη συμφωνία.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Σαν Σήμερα δημοψήφισμα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark