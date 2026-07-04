Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. σπείρα που ρήμαζε κοσμηματοπωλεία στην Αττική

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά της Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπρατταν κλοπές από κοσμηματοπωλεία σε διάφορες περιοχές της Αττικής, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους 370.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο ευρείας και συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, συνελήφθησαν πρωινές ώρες της 1-7-2026 εννέα (9) μέλη της οργάνωσης, ηλικίας 21 έως 45 ετών, με τη συνδρομή της Ο.Π.Κ.Ε. και λοιπών αστυνομικών δυνάμεων.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και ένταξη σε συμμορία, διακεκριμένες κλοπές κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένες και σε απόπειρα, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο, το οποίο έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, η συμμορία είχε συσταθεί από τις αρχές του 2026, με σκοπό τη διάπραξη κλοπών από κοσμηματοπωλεία και την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Η δράση τους περιλάμβανε παραβίαση ρολών ασφαλείας με λοστούς ή θραύση υαλοπινάκων και αφαίρεση χρυσών κοσμημάτων, ενώ για τις μετακινήσεις τους αφαιρούσαν οχήματα, τα οποία στη συνέχεια εγκατέλειπαν. Τα κλοπιμαία διοχετεύονταν σε συνεργό τους, ο οποίος φέρεται να αναλάμβανε τη διάθεσή τους στην παράνομη αγορά.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ρουχισμός που χρησιμοποιήθηκε στις κλοπές, 4.000 ευρώ, πλήθος κοσμημάτων, 11 «επιχειρησιακά» κινητά τηλέφωνα και 5 οχήματα.

Από την έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 6 κλοπές από κοσμηματοπωλεία και 7 κλοπές οχημάτων σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

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