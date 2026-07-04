Προφυλακίστηκε ο 28χρονος Τούρκος για το συμβόλαιο θανάτου στα Εξάρχεια

της Έλενας Γαλάρη
Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 28χρονος τουρκικής καταγωγής για την εν ψυχρώ δολοφονία 25χρονου ομοεθνούς του στις 13 Ιουνίου 2026 στα Εξάρχεια.
Για το συμβόλαιο θανάτου που θα εκτελούσε, ο κατηγορούμενος επρόκειτο να λάβει από τουρκική εγκληματική οργάνωση 1 εκατομμύριο τουρκικές λίρες.
Στην απολογία του ο κατηγορούμενος φέρεται να ομολογησε τη δολοφονία. Σύμφωνα με τη συνήγορό του Βασιλική Ζωγραφίδου , ο 28χρονος ισχυρίστηκε ότι δεχόταν πιέσεις και απειλές σε βάρος της οικογένειάς του από ομοεθνείς του, ενώ εκείνη την ημέρα ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών.
Ο κατηγορούμενος υπέβαλε αίτημα για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.
Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για:
Aνθρωποκτονία με δόλο σε ηρεμη ψυχική κατάσταση
Δακεκριμένη περιπτωση οπλοφορίας
Προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών για ιδία χρήση
Παραβίαση του νόμου περί αλλοδαπών
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