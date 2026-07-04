Προφυλακίστηκε ο 28χρονος Τούρκος για το συμβόλαιο θανάτου στα Εξάρχεια

της Έλενας Γαλάρη

Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 28χρονος τουρκικής καταγωγής για την εν ψυχρώ δολοφονία 25χρονου ομοεθνούς του στις 13 Ιουνίου 2026 στα Εξάρχεια.

Για το συμβόλαιο θανάτου που θα εκτελούσε, ο κατηγορούμενος επρόκειτο να λάβει από τουρκική εγκληματική οργάνωση 1 εκατομμύριο τουρκικές λίρες.

Στην απολογία του ο κατηγορούμενος φέρεται να ομολογησε τη δολοφονία. Σύμφωνα με τη συνήγορό του Βασιλική Ζωγραφίδου , ο 28χρονος ισχυρίστηκε ότι δεχόταν πιέσεις και απειλές σε βάρος της οικογένειάς του από ομοεθνείς του, ενώ εκείνη την ημέρα ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών.

Ο κατηγορούμενος υπέβαλε αίτημα για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για:

Aνθρωποκτονία με δόλο σε ηρεμη ψυχική κατάσταση

Δακεκριμένη περιπτωση οπλοφορίας

Προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών για ιδία χρήση

Παραβίαση του νόμου περί αλλοδαπών

Πηγή: skai.gr

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