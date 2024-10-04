Φωτιά στη Νέα Μανωλάδα Ηλείας

Νέα πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο στη Νέα Μανωλάδα Ηλείας σε ελώδη περιοχή, σε καλάμια.

Στο σημείο σπεύδουν επίγειες δυνάμεις και δύο ελικόπτερα.

Εντωμεταξύ στο πύρινο μέτωπο που μαίνεται σε δασική έκταση στην περιοχή Γεράκι, του δήμου Ήλιδας Ηλείας έχει μεταβεί ο Υπαρχηγός του ΠΣ, Νίκος Ρουμελιωτης και μεταβαίνει και ο Αρχηγός του ΠΣ, Θεοδωρος Βάγιας.

Επιχειρούν 188 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, 62 οχήματα, 8 Α/Φ και 9 Ε/Π εκ των οποίων 2 για συντονισμό.

Συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Στις 14:30 εκδόθηκε μήνυμα απομάκρυνσης από το 112 από τις περιοχές Τσιχλαίικα, Βρεταίικα και Κρυονερί προς Αμαλιάδα.

Στις 15:48 εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα στην ευρύτερη περιοχή τoυ οικισμού Χάβαρι.

