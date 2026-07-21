Αστρονόμοι του Πανεπιστημίου του Durham στη βόρεια Αγγλία βρήκαν ενδείξεις ότι ο Γαλαξίας μας γύρισε στο πλάι, σαν να ξάπλωσε, έπειτα από μία μετωπική σύγκρουση με έναν μικρό περιπλανώμενο γαλαξία, πολύ πριν από τη γέννηση του Ηλιακού Συστήματος.

Η κατακλυσμιαία αυτή σύγκρουση συνέβη πριν από περίπου 10 δισεκατομμύρια χρόνια, όταν ο Γαλαξίας συγκρούστηκε μετωπικά με το νάνο γαλαξία, γνωστό ως Gaia Sausage (Λουκάνικο της Gaia).

Ο Γαλαξίας διέλυσε τον εισβολέα και απορρόφησε τα άστρα του, όμως το χάος που προκάλεσε η σύγκρουση πιθανότατα ανέτρεψε ολόκληρο τον δίσκο του κατά περισσότερο από 90 μοίρες, οδηγώντας τον στη σημερινή του θέση, σύμφωνα με τους ερευνητές.

Οι αστρονόμοι του Πανεπιστημίου χρησιμοποίησαν προσομοιώσεις σε υπερυπολογιστές και έδειξαν ότι γαλαξίες παρόμοιοι με τον Γαλαξία μας, όταν υφίστανται μετωπικές συγκρούσεις με έναν γαλαξία όπως ο Gaia Sausage, είναι πιθανό να υποστούν μια «αναστροφή του δίσκου», η οποία αναπροσανατολίζει δραματικά – αλλά σταδιακά – τον γαλαξία. «Η διαδικασία πιθανότατα διαρκεί τουλάχιστον μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια», δήλωσε ο επικεφαλής της έρευνας, Κιρίλ Μπατρακόφ.

Οι ερευνητές κατέληξαν σε αυτό το συμπέρασμα καθώς διερευνούσαν γιατί τα άστρα της άλω του Γαλαξία περιστρέφονται τόσο αργά. Η άλως είναι το αραιό, σχεδόν σφαιρικό νέφος άστρων που περιβάλλει τον Γαλαξία. Τα περισσότερα από αυτά τα άστρα σχηματίστηκαν αρχικά σε μικρότερους γαλαξίες, οι οποίοι πλησίασαν υπερβολικά τον Γαλαξία μας και συγχωνεύθηκαν μαζί του με την πάροδο του χρόνου.

Προηγούμενες παρατηρήσεις από την αποστολή Gaia της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας (ESA) είχαν δείξει ότι τα άστρα στον δίσκο του Γαλαξία περιφέρονται γύρω από το κέντρο του με ταχύτητα περίπου 220 χιλιομέτρων το δευτερόλεπτο. Ωστόσο, επί χρόνια παρέμενε μυστήριο το γεγονός ότι τα άστρα της άλω περιστρέφονται πολύ πιο αργά, κινούμενα γύρω από το γαλαξιακό κέντρο με μόλις περίπου 25 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο.

Αναζητώντας εξήγηση για αυτή τη διαφορά, η ομάδα του Durham κατέφυγε σε προσομοιώσεις εξέλιξης γαλαξιών παρόμοιων με τον δικό μας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι γαλαξίες αποκτούν τόσο αργά κινούμενα άστρα στην άλω τους όταν έχουν δεχθεί μετωπική σύγκρουση από έναν γειτονικό γαλαξία μεγέθους αντίστοιχου με τον Gaia Sausage και στη συνέχεια έχουν υποστεί αναστροφή του δίσκου.

Τα ευρήματα παρουσιάζονται αυτή την εβδομάδα στην Εθνική Συνάντηση Αστρονομίας της Βασιλικής Αστρονομικής Εταιρείας στο Μπέρμιγχαμ.

Η αρχαία αυτή σύγκρουση αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά το 2018, όταν μια διεθνής ομάδα αστρονόμων χρησιμοποίησε πρόσθετα δεδομένα της αποστολής Gaia για να χαρτογραφήσει τις τροχιές των άστρων μέσα στον Γαλαξία.

Ορισμένα άστρα βρέθηκαν να κινούνται σε ακραίες, επιμήκεις τροχιές που θύμιζαν λουκάνικο. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι αυτές οι τροχιές προέρχονταν από έναν νάνο γαλαξία που διαλύθηκε καθώς εισέβαλε κατευθείαν στην καρδιά του Γαλαξία. Οι ακραίες αυτές τροχιές αποτελούν ισχυρή ένδειξη της κολοσσιαίας σύγκρουσης και οδήγησαν στην ονομασία του νάνου γαλαξία ως Gaia Sausage.

Σήμερα, οι αστρονόμοι θεωρούν αυτή τη σύγκρουση την τελευταία μεγάλη συγχώνευση στην ιστορία του Γαλαξία και ένα γεγονός που καθόρισε την εξέλιξή του. Αναδιαμόρφωσε ριζικά τη δομή του, δημιουργώντας το κεντρικό εξόγκωμα (bulge) και διαμορφώνοντας σε μεγάλο βαθμό την άλω των άστρων.

Παρότι ταξινομείται ως νάνος γαλαξίας, ο Gaia Sausage περιείχε άστρα, αέριο και σκοτεινή ύλη συνολικής μάζας που ξεπερνούσε τα 10 δισεκατομμύρια φορές τη μάζα του Ήλιου.

Η επόμενη μεγάλη αναστάτωση πιθανότατα θα συμβεί σε μερικά δισεκατομμύρια χρόνια, όταν ο γειτονικός νάνος γαλαξίας Μεγάλο Νέφος του Μαγγελάνου συγχωνευθεί με τον Γαλαξία μας.

Μια άλλη συγχώνευση βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη με τον πολύ μικρότερο Νάνο Γαλαξία του Τοξότη, όμως αναμένεται να έχει πολύ μικρότερες συνέπειες για τη γειτονιά μας στο Σύμπαν. «Δεν έχει τη μάζα που είχε ο Gaia Sausage, επομένως δεν πρόκειται να επηρεάσει τον Γαλαξία μας στον ίδιο βαθμό. Επιπλέον, ο ίδιος ο Γαλαξίας είναι σήμερα πολύ πιο μεγάλος και πιο μαζικός από ό,τι ήταν τότε», δήλωσε ο Μπατρακόφ.

Πηγή: skai.gr

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