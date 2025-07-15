Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Φωτιά σε δασική έκταση στη Λέσβο (Βίντεο)

Για την επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 12ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα

Πυορσβεστική ελικόπτερο

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης σε δασική έκταση στο Σκαλοχώρι στη Λέσβο.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 12ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Παράλληλα, υπήρξε συνδρομή από εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Λέσβος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark