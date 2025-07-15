Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης σε δασική έκταση στο Σκαλοχώρι στη Λέσβο.
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 12ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
Παράλληλα, υπήρξε συνδρομή από εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.
