Συμβουλές για την εξοικονόμηση νερού ανακοίνωσε η ΕΥΔΑΠ στο πλαίσιο καμπάνιας της εταιρείας, καθώς η παρατεταμένη ανομβρία των τελευταίων χρόνων έχει μειώσει σημαντικά τα αποθέματα νερού της Αττικής, που αντιμετωπίζει ένα διαρκώς εντεινόμενο πρόβλημα λειψυδρίας.

Σύμφωνα με την εταιρία, τις ημέρες υψηλών θερμοκρασιών υιοθετούμε μια σειρά από εύκολα μέτρα για τον περιορισμό της σπατάλης νερού, χωρίς να στερούμαστε τη δροσιά του.

Καταναλώνουμε υπεύθυνα και συμβάλλουμε στη διατήρηση των διαθέσιμων αποθεμάτων νερού.

Μέσα στο Σπίτι:

1. Αποφύγετε το πλύσιμο μπαλκονιών και βεραντών με το λάστιχο, ειδικά τις απογευματινές ώρες.

2. Επιδιορθώστε τις βρύσες ή τα καζανάκια που στάζουν. Περίπου 1 λίτρο νερού χάνεται κάθε 10 λεπτά από βρύσες που στάζουν.

3. Κλείστε τη βρύση κατά το λούσιμο, το βούρτσισμα των δοντιών, το ξύρισμα ή το πλύσιμο των πιάτων.

4. Λειτουργήστε το πλυντήριο πιάτων ή ρούχων μόνο όταν είναι πλήρες, και κατά προτίμηση τις βραδινές ώρες.

5. Χρησιμοποιήστε το νερό που συλλέγετε από το κλιματιστικό ή τον αφυγραντήρα για να ποτίσετε τα φυτά σε γλάστρες.

6. Προτιμήστε να κάνετε ντους από το να γεμίζετε την μπανιέρα.

7. Αντικαταστήστε τις συσκευές σας με συσκευές χαμηλής κατανάλωσης νερού.

Έξω από το Σπίτι:

1. Προτιμήστε για το πότισμα, το ποτιστήριή το αυτόματο πότισμα, με έλεγχο για τυχόν διαρροές.

2. Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε το λάστιχογια το πλύσιμο του αυτοκινήτου.

3. Ποτίστε τον κήπο κατά τις βραδινές ώρες, όταν οι θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες.

4. Διαλέξτε ανθεκτικά φυτά στις κλιματικές συνθήκες της περιοχής σας.

5. Ελέγξτε τις υδραυλικές εγκαταστάσεις για τυχόν διαρροές.

Η ΕΥΔΑΠ, από την πλευρά της, υλοποιεί ένα απαιτητικό επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 2,5 δις ευρώ σε έργα αναβάθμισης των δικτύων και των υποδομών της, ώστε οι κάτοικοι της Αττικής να απολαμβάνουν ένα από τα καλύτερα νερά της Ευρώπης.

Πηγή: skai.gr

