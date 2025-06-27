Ληστεία με λεία περίπου 9.000 ευρώ, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, έγινε χτες το απόγευμα έξω από το ΚΤΕΟ Μάνδρας Αττικής, στην οδό Θηβών.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, τρεις άγνωστοι παραβίασαν το παράθυρο φορτηγού που ήταν σταθμευμένο στο σημείο και άρπαξαν μια τσάντα, που περιείχε το παραπάνω ποσό.

Ο οδηγός του φορτηγού τους αντελήφθη την τελευταία στιγμή και έτρεξε να τους εμποδίσει, αλλά τον απείλησαν με μαχαίρι και εξαφανίστηκαν.

Οι δράστες αναζητούνται.

Πηγή: skai.gr

