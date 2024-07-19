Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι σε δασική έκταση στα Βίλια Αττικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 13.05 σε δασική έκταση μεταξύ Ερυθρών, Βιλίων και Αγίου Νεκταρίου και στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Η πυρκαγιά καίει δασική έκταση στον Κιθαιρώνα, σε χαράδρα σε δύσβατο σημείο ανάμεσα σε Βίλια και Ερυθρές.

Αυτή την ώρα επιχειρούν 110 πυροσβέστες, 5 ομάδες πεζοπόρο, 25 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα (συμπεριλαμβανομένων 2 Chinook της Αεροπορίας Στρατού)

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στις Ερυθρές Αττικής. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 19, 2024

Λόγω της πυρκαγιάς, η Αστυνομία προχώρησε σε εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Οινόης-Πόρτο Γερμενού στο ύψος της οδού Κιθαιρώνος.

Εκκενώθηκε προληπτικά κατασκήνωση

Προληπτικά απομακρύνθηκαν τα παιδιά από την κατασκήνωση του Δήμου Ασπροπύργου στα Βίλια.

Τα Βίλια είναι χτισμένα στις πλαγιές του Κιθαιρώνα και βρίσκονται σε απόσταση 56 χιλιομέτρων βορειοδυτικά της Αθήνας.

