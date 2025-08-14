Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται από χθες το βράδυ δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά στα Συχαινά το βράδυ της 12ης Αυγούστου - ένας 27χρονος και ένας 19χρονος, ο οποίος έχει ήδη ομολογήσει, υποδεικνύοντας και το σημείο στο οποίο έβαλε τη φωτιά

Οι δύο ταυτοποιήθηκαν από βίντεο που απεικόνιζε ένα δίκυκλο και ένα αυτοκίνητο που κινούνταν κοντά στο σημείο της έναρξης της πυρκαγιάς, καθώς και μαρτυρίες κατοίκων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μία γυναίκα τους είδε πάνω στη μοτοσικλέτα να κινούνται ύποπτα στην περιοχή και πήρε την πινακίδα τους, δίνοντας στη συνέχεια τα στοιχεία στην αστυνομία.

Δείτε τις πρώτες εικόνες των 2 συλληφθέντων στο δίκυκλο, λίγο πριν το ξέσπασμα της φωτιάς.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν μέσω βίντεο τους δύο νεαρούς, οι οποίοι μετέβησαν στο σημείο της φωτιάς με μηχανάκι. Μάλιστα, υπάρχει μαρτυρία κατοίκου της περιοχής ότι είδε τον 19χρονο και τον 27χρονο να πετάνε ένα μπουκάλι.

O 27χρονος αρνείται όλες τις κατηγορίες και επικαλείται κενά μνήμης λέγοντας ότι είχε πιει τσίπουρο.

Στην κατοχή του 27χρονου βρέθηκε ένα σακίδιο πλάτης με σπίρτα, αναπτήρα και ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο κρατούσε ατά την προσέγγισή του στο σημείο της φωτιάς.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της ΕΛ.ΑΣ., έκαναν έρευνα στον τόπο του συμβάντος για την αναζήτηση και άλλου οπτικού υλικού από βίντεο και μαρτυρίες.

Εκεί βρήκαν μία μάρτυρα, η οποία τους παρέδωσε ένα άδειο μπουκάλι που μύριζε βενζίνη, λέγοντάς τους ότι το βρήκε στο σημείο, ενώ παράλληλα αναγνώρισε το δίκυκλο.

Πηγή φωτογραφίας pelop.gr

Πηγή φωτογραφίας pelop.gr

Πηγή: skai.gr

