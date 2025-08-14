Από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη και από τα νησιά του Ιουνίου μέχρι τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, σε όλη τη χώρα γίνονται απόψε και αύριο τα πανηγύρια του Δεκαπενταύγουστου.

Με κλαρίνο, λίρα, ζουρνάδες και λαούτα, οι Έλληνες γιορτάζουν την Παναγία με χορούς και τραγούδια, στα πανηγύρια της επαρχίας.

Όπου και να βρίσκεστε αυτές τις ημέρες, δεν υπάρχει περίπτωση να μη γίνεται κοντά σας ένα πανηγύρι. Ακόμα και αν δεν έχετε πάει ποτέ (δεν είμαι εγώ για τα πανηγύρια κτλ), οπωσδήποτε αξίζει να το δοκιμάσετε μια φορά, έτσι, για την εμπειρία.

Όλα τα ελληνικά πανηγύρια - από παραδοσιακά μέχρι λαϊκές βραδιές - είναι συγκεντρωμένα στην ιστοσελίδα e-panigiria.gr, και μπορείτε να τα βρείτε ΕΔΩ με ένα κλικ.

Χρόνια πολλά σε όλους και... καλή διασκέδαση!

