Φωτιά στα Αϊβαλιώτικα Βόλου, κοντά σε νυχτερινό κέντρο

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία λίγο πριν από τις 22.00 απόψε, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε έκταση με ξερή βλάστηση στη συνοικία Αϊβαλιώτικα του Δήμου Βόλου.
Οι φλόγες εκδηλώθηκαν σε σημείο πάνω από το κέντρο διασκέδασης «ΑΡΓΩ», κινητοποιώντας ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες σπεύδουν στην περιοχή.
Η επιχείρηση για την κατάσβεση της πυρκαγιάς βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια εκδήλωσής της.
- Τραγική ιστορία οικογένειας Βρετανών: Θα μετακόμιζε σε σπίτι στην Αιγιάλεια που καταστράφηκε στις πυρκαγιές
- Τραγωδία στο Ηράκλειο: 42χρονη Ολλανδέζα που έπεσε από φουσκωτό ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της
- Τροχαίο με εγκατάλειψη στη Λ. Βουλιαγμένης: Σοβαρά τραυματισμένος μοτοσικλετιστής - Δείτε βίντεο, φωτογραφίες
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.