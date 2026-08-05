Φωτιά στα Αϊβαλιώτικα Βόλου, κοντά σε νυχτερινό κέντρο

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία λίγο πριν από τις 22.00 απόψε, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε έκταση με ξερή βλάστηση στη συνοικία Αϊβαλιώτικα του Δήμου Βόλου.

Οι φλόγες εκδηλώθηκαν σε σημείο πάνω από το κέντρο διασκέδασης «ΑΡΓΩ», κινητοποιώντας ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες σπεύδουν στην περιοχή.

Η επιχείρηση για την κατάσβεση της πυρκαγιάς βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια εκδήλωσής της.

Πηγή: thenewspaper.gr

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