Μεξικό: Εκτέλεσαν influencer σε ζωντανή μετάδοση

Η εν ψυχρώ δολοφονία του 25χρονου δημιουργού περιεχομένου Σέσαρ Γκαστέλουμ (César Gastélum) κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης μέσω TikTok έχει προκαλέσει σοκ στο Μεξικό.

Μία δολοφονία που συμφωνα με τις Αρχές του Μεξικού συνδέεται με το οργανωμένο έγκλημα στη Σιναλόα.

Το βίντεο με τη δολοφονία έχει ανέβει σε κοινωνικά δίκτυα προκαλώντας σοκ.

Προσοχή ακολουθούν πολύ σκληρές εικόνες:

🇲🇽 | El influencer mexicano César Gastélum fue asesinado a tiros la noche del martes por pistoleros en motocicleta afuera de un KFC en Culiacán, Sinaloa, mientras transmitía en directo entregando pedidos en Kick. pic.twitter.com/rN5u66qGBz — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 5, 2026

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 4/8, στην Κουλιακάν, πρωτεύουσα της πολιτείας Σιναλόα.

Ο νεαρός βρισκόταν έξω από κατάστημα ταχείας εστίασης μαζί με δύο φίλους, συμμετέχοντας σε διαδικτυακή πρόκληση (challenge), έχοντας φορέσει στολές διανομέων.

Κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης, δύο άνδρες που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα πλησίασαν την παρέα.

Ο Σέσαρ Γκαστέλουμ (César Gastélum) αριστερά στη φωτογραφία

Σύμφωνα με το υλικό που κατέγραψε η κάμερα του κινητού, ο συνεπιβάτης πλησίασε την παρέα, έβγαλε πιστόλι και πυροβόλησε τον Γκαστέλουμ σχεδόν εξ επαφής στο κεφάλι, πριν διαφύγει μαζί με τον οδηγό.

φωτογραφία από το βίντεο με τους δολοφόνους λίγα δευτερόλεπτα πριν τη δολοφονία

Η μετάδοση διακόπηκε αμέσως μετά τους πυροβολισμούς. Αν και το βίντεο αφαιρέθηκε από το TikTok, αποσπάσματά του είχαν ήδη αναπαραχθεί σε ιστοσελίδες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

⚠️ La motocicleta que disparó al influencer CÉSAR GASTÉLUM ya había pasado enfrente de ellos



"Esos chalos me dan miedo"



Las autoridades federales confirmaron que colaboran con la Fiscalía de Sinaloa para esclarecer el homicidio de César Gastélum en Culiacán, Sinaloa. pic.twitter.com/nS2Lcgzubr — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) August 5, 2026

Αρχικά θεωρήθηκε ότι ήταν διανομέας

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της αστυνομίας, το θύμα είχε καταγραφεί ως διανομέας φαγητού, καθώς φορούσε σχετική στολή.

Ωστόσο, λίγο αργότερα, οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι επρόκειτο για τον γνωστό TikToker Σέσαρ Γκαστέλουμ, ο οποίος διέθετε περισσότερους από 600.000 ακολούθους στην πλατφόρμα και ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής για τα χιουμοριστικά βίντεο και το περιεχόμενο γύρω από τη γαστρονομία και την καθημερινότητα στη Σιναλόα.

Μεξικανικά μέσα, όπως τα N+, Milenio και El Universal, αναφέρουν ότι η δολοφονία σημειώθηκε σε μικρή απόσταση από τα γραφεία της Εισαγγελίας της Πολιτείας Σιναλόα, γεγονός που εντείνει τα ερωτήματα για το θράσος των δραστών, οι οποίοι έδρασαν σε μία από τις πιο πολυσύχναστες περιοχές της πόλης.

Στο σημείο έσπευσαν στρατιωτικές μονάδες, αστυνομικές δυνάμεις και ιατροδικαστές, οι οποίοι συνέλεξαν κάλυκες και άλλο αποδεικτικό υλικό, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε για αρκετές ώρες. Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί συλλήψεις.

Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα

Η Εισαγγελία της Σιναλόα δεν έχει ανακοινώσει το κίνητρο της δολοφονίας, υπογραμμίζοντας ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, χαρακτήρισε την εκτέλεση «απαράδεκτη» και δήλωσε ότι οι ομοσπονδιακές και τοπικές αρχές συνεργάζονται για τον εντοπισμό των δραστών και τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Παράλληλα, ορισμένοι αναλυτές ασφαλείας και τοπικά μέσα επισημαίνουν ότι οι εγκληματικές οργανώσεις χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τόσο για προπαγάνδα όσο και για την παρακολούθηση ή στοχοποίηση προσώπων. Ωστόσο, οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει οποιαδήποτε σχέση του Γκαστέλουμ με εγκληματικές οργανώσεις και καλούν να αποφεύγεται η αναπαραγωγή ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών.

Η βία στη Σιναλόα δεν υποχωρεί

Η δολοφονία σημειώνεται σε μια περίοδο έντονης αναζωπύρωσης της βίας στην πολιτεία της Σιναλόα, όπου συνεχίζονται οι συγκρούσεις μεταξύ αντίπαλων φατριών του διαβόητου Καρτέλ της Σιναλόα μετά τις εσωτερικές ανακατατάξεις στην ηγεσία του. Οι συγκρούσεις έχουν προκαλέσει εκατοντάδες νεκρούς και έχουν μετατρέψει την Κουλιακάν σε μία από τις πιο επικίνδυνες πόλεις της χώρας.

Η δεύτερη δολοφονία influencer σε live μετάδοση μέσα σε έναν χρόνο

Η υπόθεση θυμίζει έντονα τη δολοφονία της 23χρονης influencer Βαλέρια Μάρκες τον Μάιο του 2025, η οποία εκτελέστηκε ενώ μετέδιδε ζωντανά από το ινστιτούτο αισθητικής όπου εργαζόταν στην πολιτεία Χαλίσκο.

Τον περασμένο μήνα οι μεξικανικές αρχές ανακοίνωσαν τη σύλληψη του Ραμόν Άνχελ Άλβαρες Αγιάλα, γνωστού ως «El R-1», στελέχους του Καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο (CJNG), ο οποίος φέρεται να έδωσε την εντολή για τη δολοφονία της, καθώς και για τη δολοφονία του δημάρχου της Ουρουαπάν, Κάρλος Μάνσο.

Πηγή: skai.gr

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