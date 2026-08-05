Μια συντετριμμένη οικογένεια Βρετανών έχασε το σπίτι των ονείρων της στα ελληνικά βουνά μόλις λίγες μέρες πριν αναχωρήσει από το Ηνωμένο Βασίλειο για να μετακομίσει εκεί μόνιμα.

Ο 36χρονος Ρόρι Κλίφορντ και η 35χρονη Στέφανι Χάρπερ έφτιαξαν το ιδανικό τους σπίτι στην ορεινή περιοχή της Πελοποννήσου, στην Αιγιάλεια. Ενόψει της μετακόμισης των ονείρων τους την επόμενη εβδομάδα, είχαν στείλει τα προσωπικά τους αντικείμενα συναισθηματικής αξίας και είχαν εγγράψει τις δίδυμες κόρες τους, την Ευαγγελία (Evangeline) και την Ιβάρια, οκτώ ετών, σε τοπικό σχολείο για τον Σεπτέμβριο. Η Στέφανι είναι επίσης έγκυος ξανά σε δίδυμα, ενώ έχουν και ένα κοριτσάκι 19 μηνών, την Αθηνά.

Ωστόσο, οι ταχύτατα εξαπλούμενες δασικές πυρκαγιές σάρωσαν μέρη της Ελλάδας τις τελευταίες ημέρες, με αποτέλεσμα να καταστραφεί το σπίτι τους και όλα όσα υπήρχαν μέσα σε αυτό.

Σε μια συγκινητική συνέντευξη, η Στέφανι δήλωσε στη Mirror: «Είμαστε μια πολύ ανθεκτική οικογένεια, αλλά αυτό μας διέλυσε τελείως. Το κενό και η θλίψη είναι αβάσταχτα.

Ένα όνειρο και σκληρή δουλειά όχι μόνο δική μας, αλλά και της ελληνικής κοινότητας που μας βοήθησε να αποκτήσουμε το σπίτι μας… απλά εκλάπη μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Δεν μπορώ να περιγράψω τον πόνο, καθώς δεν είναι μόνο το σπίτι που χτίσαμε, είναι όλες οι πολυπόθητες αναμνήσεις και η εστία που δημιουργήσαμε στο εσωτερικό του».

Δουλειά μιας ζωής

Η καταστροφή της ιδιοκτησίας, την οποία αγόρασαν το 2023, έχει ως αποτέλεσμα να βρίσκονται τώρα σε ένα διαμέρισμα ενός δωματίου στο Χέιστινγκς του Ανατολικού Σάσεξ.

Είχαν ξοδέψει πάνω από 300.000 ευρώ για να το μετατρέψουν στο ιδανικό μέρος για να μεγαλώσουν μια οικογένεια στον ήλιο, όπου επρόκειτο επίσης να φέρουν τα τρία διασωθέντα σκυλιά τους. Η Στέφανι ανέφερε ότι τα χρήματα προήλθαν από τη δική τους σκληρή δουλειά, καθώς διευθύνουν μαζί μια επιχείρηση σχεδιασμού επώνυμων επίπλων, καθώς και από οικονομίες και δάνεια.

Η μητέρα δήλωσε ότι πούλησαν όλα όσα είχαν για να κάνουν δυνατή τη μετεγκατάσταση, την οποία σχεδίαζαν για πάνω από μία δεκαετία.

Η διαδικασία ήταν μακρά, αγχώδης και συνοδευόταν από πολλά απρόβλεπτα μεγάλα έξοδα, όπως η δαπάνη άνω των 10.000 λιρών για την αντικατάσταση 2 χιλιομέτρων σωληνώσεων στο βουνό, στην προσπάθεια να φέρουν νερό στο σπίτι. Παρά το γεγονός ότι εργάζονταν μέρα και νύχτα για να ξεπεράσουν κάθε εμπόδιο, τώρα βρίσκονται σκληρά αντιμέτωποι με την ανάγκη να ξεκινήσουν από το μηδέν.

Από την καταστροφική πυρκαγιά κι έπειτα, η αδελφή της Στέφανι, Γκάμπι, ξεκίνησε μια εκστρατεία στο GoFundMe για να βοηθήσει την «απαρηγόρητη» οικογένεια να αναδομήσει τη ζωή της. Η Στέφανι δήλωσε ευγνώμων και συγκινημένη από την ανταπόκριση μέχρι στιγμής, ενώ φοβάται ότι ακόμη και με την ασφαλιστική κάλυψη, χρειάζονται γύρω στις 100.000 ευρώ για να επανέλθουν σε τροχιά.

Όσον αφορά τον έρανο, ανέφερε: «Ακόμη και η αναφορά σε αυτό το κομμάτι μας κάνει να νιώθουμε λίγο άβολα. Δεν είμαστε υλιστές άνθρωποι και δεν θέλουμε ο κόσμος διαβάζοντας για πισίνα να σκέφτεται "ορίστε, προβλήματα του δυτικού κόσμου". Ζούμε μια πολύ ταπεινή ζωή, μένουμε σε ένα διαμέρισμα ενός δωματίου για 12 χρόνια, κοιμόμαστε σε καναπέ-κρεβάτι τα οκτώ από αυτά, με τα παιδιά μας να έχουν το υπνοδωμάτιο. Αυτό το ελληνικό σπίτι ήταν τα πάντα για εμάς.

Ήταν ένας τρόπος να μπορέσουμε να προσφέρουμε τη ζωή που θέλαμε στα παιδιά μας, ξοδέψαμε και την τελευταία πέντε για να δώσουμε στα παιδιά μας τη ζωή που τους αξίζει και, παραδεχόμαστε, ήμασταν απίστευτα ενθουσιασμένοι που θα κοιμόμασταν σε πραγματικό κρεβάτι. Θα το ξαναχτίσουμε και δεν μπορούμε να τα παρατήσουμε».

Η Ελλάδα είχε πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά της Στέφανι και του Ρόρι, οι οποίοι ταξίδεψαν εκεί το 2011 με ένα τροχόσπιτο. Οι άνθρωποι άφησαν το αποτύπωμά τους πάνω τους και άρχισαν να οραματίζονται την ανατροφή μιας οικογένειας εκεί.

Με τον χρόνο, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έμοιαζε πλέον με σπίτι, και με την κρίση του κόστους διαβίωσης να ασκεί πίεση στην επιχείρησή τους, αποφάσισαν να πάρουν μια τολμηρή και γενναία απόφαση μαζί. «Όλα έδειχναν τη μετακόμιση εκεί», εξήγησε η Στέφανι. «Απλά έπρεπε να το οργανώσουμε. Ακριβώς αυτό κάναμε, και χρειάστηκε υπομονή και πολλή έρευνα για να βεβαιωθούμε ότι επιλέξαμε τη σωστή περιοχή».

Αυτή η περιοχή αποδείχθηκε ότι ήταν η Πελοπόννησος. Η οικογένεια πέρασε οκτώ εβδομάδες ζώντας εκεί το περασμένο καλοκαίρι και μπόρεσε να φανταστεί πώς θα ήταν η μόνιμη διαμονή. Έκτοτε, αφιέρωσαν τεράστιο χρόνο και χρήμα για να βεβαιωθούν ότι όλα ήταν έτοιμα για τη μόνιμη μετακόμιση στις 10 Αυγούστου.

Η Στέφανι είχε μάλιστα έρθει σε επαφή με μαιευτήρες για να γεννήσει τα δίδυμά της εκεί στις αρχές του 2027.

Ωστόσο, την περασμένη Παρασκευή, ένας κοντινός φίλος που ζει σε γειτονικό χωριό της Πελοποννήσου τους ενημέρωσε ότι μια δασική πυρκαγιά βρισκόταν κοντά στην περιοχή τους. Η πυρκαγιά ήταν κάτι που είχαν βιώσει και οι ίδιοι πέρυσι και είχαν διαπιστώσει από πρώτο χέρι πόσο απίστευτα γρήγορη ήταν η πυροσβεστική υπηρεσία.

Σε αυτή την περίπτωση, ωστόσο, το σπίτι τους δεν κατέστη δυνατό να σωθεί. «Περιμέναμε αβοήθητοι για νέα. Ωστόσο, καθώς έπεφτε το σκοτάδι, τα ελικόπτερα δεν μπορούν να πετάξουν τη νύχτα, οπότε θα έπρεπε να περιμένουν μέχρι το πρώτο φως. Πήρε το σπίτι μας στις 4 π.μ.».

Όσο για το τι επιφυλάσσει το μέλλον για την οικογένεια που σύντομα θα αριθμεί επτά μέλη, η Στέφανι δήλωσε ότι είναι ακόμη νωρίς και προσπαθούν να καταστρώσουν ένα σχέδιο δράσης.

Ανέφερε ότι είναι αποφασισμένοι να μην αφήσουν το γεγονός αυτό να τους καταβάλει, αλλά παραδέχθηκε ότι η διατήρηση θετικής ψυχολογίας είναι δύσκολη. Σχετικά με το πώς διαχειρίζονται την κατάσταση τα παιδιά, η Στέφανι πρόσθεσε: «Για να είμαι ειλικρινής, το έχουν διαχειριστεί πολύ καλά, είναι δύσκολο για αυτά να το επεξεργαστούν καθώς ήταν έτοιμα για την αλλαγή και το επόμενο κεφάλαιό τους.

Εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε τα πάντα για την ευτυχία και το μέλλον των παιδιών μας, γι' αυτό και δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε το "Σπίτι στο Βουνό"».

Πηγή: skai.gr

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