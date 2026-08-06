Το Πεντάγωνο καταρτίζει νέο απόρρητο πυρηνικό δόγμα που θα δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην πιθανή χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων μικρότερου βεληνεκούς σε μια πιθανή περιφερειακή σύγκρουση με την Κίνα ή τη Ρωσία αποκαλύπτει το NBC News.



Η απόρρητη στρατηγική ενημερώνει τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων για τις πυρηνικές επιλογές που διαθέτει κατά τη διάρκεια κρίσεων.



Το νέο πυρηνικό δόγμα των ΗΠΑ καταρτίζει ο επικεφαλής πολιτικής του Υπουργείου Πολέμου σύμφωνα με πέντε άτομα που γνωρίζουν τα σχέδια και μίλησαν στο δίκτυο.



Παραδοσιακά, τα πυρηνικά όπλα είχαν αποτρεπτική ισχύ, δηλαδή υπήρχαν για να αποτρέψουν την ολική καταστροφή (Αμοιβαία Εξασφαλισμένη Καταστροφή - MAD). Η έμφαση στα τακτικά (μικρού/μεσαίου βεληνεκούς) πυρηνικά σημαίνει ότι το Πεντάγωνο τα εξετάζει πλέον ως επιχειρησιακά εργαλεία στο πεδίο της μάχης.



Αν η Κίνα ή η Ρωσία επιχειρήσουν να καταλάβουν μια περιοχή (π.χ. την Ταϊβάν ή μια χώρα του ΝΑΤΟ) χρησιμοποιώντας συντριπτική υπεροχή σε συμβατικές δυνάμεις, οι ΗΠΑ προετοιμάζονται να απαντήσουν με στοχευμένα πυρηνικά πλήγματα μικρής ισχύος για να σταματήσουν την προέλαση.



Πάντως, για την αλλαγή πυρηνικού δόγματος θα απαιτηθούν σημαντικές -και δαπανηρές- επιχειρησιακές αλλαγές και αλλαγές σε υποδομές και εξοπλισμό.

«Πυρηνική διαστημική δύναμη»

Σημειώνεται ότι τον Απρίλιο η κυβέρνηση Τραμπ δημοσίευσε και μια νέα στρατηγική για να φέρει την πυρηνική ενέργεια στο διάστημα. Στόχος ένας τροχιακός αντιδραστήρας σε μόλις πέντε χρόνια, σύμφωνα με υπόμνημα του Λευκού Οίκου.



Η Εθνική Πρωτοβουλία για την Αμερικανική Διαστημική Πυρηνική Ενέργεια, η οποία αποκαλύφθηκε από τον Μάικλ Κράτσιο, διευθυντή του Γραφείου Επιστημονικής & Τεχνολογικής Πολιτικής του Λευκού Οίκου, εφαρμόζει αποτελεσματικά ένα εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τον Δεκέμβριο του 2025, με στόχο την επίτευξη της αμερικανικής κυριαρχίας στο διάστημα.



«Η πυρηνική ενέργεια στο διάστημα θα μας δώσει την αειφόρο ηλεκτρική ενέργεια, θέρμανση και πρόωση που είναι απαραίτητες για μια μόνιμη ρομποτική και τελικά ανθρώπινη παρουσία στη Σελήνη, στον Άρη και πέρα από αυτήν», δήλωσε ο Κράτσιος.



«Η εκτέλεση της Εθνικής Διαστημικής Στρατηγικής του Προέδρου θα απαιτήσει μια προσέγγιση που θα περιλαμβάνει ολόκληρη την κυβέρνηση, καθώς και την ορμή και την εφευρετικότητα της ιδιωτικής διαστημικής βιομηχανίας της Αμερικής».



Πηγή: skai.gr

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