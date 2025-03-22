Λογαριασμός
Θεσσαλονίκη: Φρουρούμενοι νοσηλεύονται δύο Αλβανοί ύστερα από μεταξύ τους αιματηρό επεισόδιο στον Εύοσμο

Πρόκειται για έναν 26χρονο και έναν 33χρονο, με την κατάσταση του πρώτου να χαρακτηρίζεται κρίσιμη, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές

ΑΧΕΠΑ

Φρουρούμενοι στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης νοσηλεύονται δύο Αλβανοί υπήκοοι που ενεπλάκησαν σε μεταξύ τους επεισόδιο κατά το οποίο αλληλοτραυματίστηκαν με μαχαίρια, στον Εύοσμο.

Πρόκειται για έναν 26χρονο και έναν 33χρονο, με την κατάσταση του πρώτου να χαρακτηρίζεται κρίσιμη, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.

Τα αίτια που οδήγησαν στο αιματηρό επεισόδιο ερευνώνται από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού - Ευόσμου.

