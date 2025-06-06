Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε υπαίθριο χώρο με απορρίμματα, στο Καστελόριζο.

Στο σημείο επιχειρούν υδροφόρες Ο.Τ.Α. και του στρατού, ενώ έχουν μεταβεί ακτοπλοϊκώς από Ρόδο 16 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 11ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και 2 οχήματα, καθώς και μηχάνημα έργου του στρατού.

#Πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο με απορρίμματα, στη νήσο Μεγίστη (Καστελόριζο). Επιχειρούν υδροφόρες Ο.Τ.Α. και Ε.Σ., ενώ μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από Ρόδο, 16 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 11ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και 2 οχήματα, καθώς και μηχάνημα έργου του Ε.Σ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 6, 2025

Φωτ. αρχείου

Πηγή: skai.gr

