Φωτιά σε υπαίθρια χωματερή στο Καστελόριζο - Πυροσβέστες από τη Ρόδο στη μάχη της κατάσβεσης

Στο σημείο επιχειρούν υδροφόρες Ο.Τ.Α. και μηχάνημα έργου του στρατού

φωτια

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε υπαίθριο χώρο με απορρίμματα, στο Καστελόριζο.

Στο σημείο επιχειρούν υδροφόρες Ο.Τ.Α. και του στρατού, ενώ έχουν μεταβεί ακτοπλοϊκώς από Ρόδο 16 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 11ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και 2 οχήματα, καθώς και μηχάνημα έργου του στρατού.

Φωτ. αρχείου

Πηγή: skai.gr

TAGS: Καστελόριζο Φωτιά
