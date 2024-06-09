Λογαριασμός
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε ΧΥΤΑ στη Νεμέα Κορινθίας

Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

UPDATE: 20:37
Φωτιά σε ΧΥΤΑ στη Νεμέα Κορινθίας

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χώρο εναπόθεσης απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) στη Νεμέα Κορινθίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 16:25 και στο σημείο επιχείρησαν, συνολικά, 36 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, οκτώ οχήματα και ένα ελικόπτερο.

Συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

