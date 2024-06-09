Φωτιά σε ΧΥΤΑ στη Νεμέα Κορινθίας

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χώρο εναπόθεσης απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) στη Νεμέα Κορινθίας.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 16:25 και στο σημείο επιχείρησαν, συνολικά, 36 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, οκτώ οχήματα και ένα ελικόπτερο.
Συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.