Φωτιά σε ΧΥΤΑ στη Νεμέα Κορινθίας

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χώρο εναπόθεσης απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) στη Νεμέα Κορινθίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 16:25 και στο σημείο επιχείρησαν, συνολικά, 36 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, οκτώ οχήματα και ένα ελικόπτερο.

Συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

