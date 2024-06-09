Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 80 ετών ο δημοσιογράφος Κώστας Ρεσβάνης, ο οποίος για σειρά ετών ήταν αρχισυντάκτης στα «Νέα».

Γεννημένος στον Πειραιά, με σπουδές στην Ιατρική, τον κέρδισε η δημοσιογραφία. Ευγενής, άνθρωπος με ήθος και δάσκαλος με υπομονή και διάθεση να βοηθά τους νεώτερους συναδέλφους του στα ΝΕΑ, οι οποίοι τον θυμούνται στο ίδιο γραφείο επί χρόνια με τον Νικηφόρο Αντωνόπουλο και τον Μιχάλη Φακίνο.

Πέραν του ΔΟΛ ο Κώστας Ρεσβάνης είχε αρθρογραφήσει στο Protagon.gr ενώ ήταν ιδιαίτερα ενεργός στα social media με παρεμβάσεις την περίοδο της κρίσεως υπέρ του φιλοευρωπαικού μετώπου και της παραμονής της Ελλάδος στην ΕΕ.

Την είδηση του θανάτου έκανε γνωστή ο φίλος του Τέλης Σαμαντάς.

