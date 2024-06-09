Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ευρωεκλογές 2024...με το τρακτέρ στην κάλπη: Σερραίος αγρότης έφυγε κατευθείαν από το χωράφι για να ψηφίσει- Δείτε βίντεο

Ενώ ήταν από νωρίς στο χωράφι και παρά τις υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στην περιοχή έσπευσε στο εκλογικό κέντρο και να ψηφίσει.

Σέρρες: Πήγε με το τρακτέρ για να ψηφίσει στις ευρωεκλογές 2024

Ένας αγρότης, ο Στέλιος Νικολής στην Άνω Καμήλα Σερρών κατέφθασε στο εκλογικό κέντρο με το… τρακτέρ μετά το πότισμα των χωραφιών του για να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα στις ευρωεκλογές 2024.

Όπως είπε ο ίδιος έμεινε πίσω, σε αντίθεση με κάποιους που προτίμησαν τις κοντινές παραλίες από τις κάλπες.

Μάλιστα, ενώ ήταν από νωρίς στο χωράφι για να ποτίσει τις ντομάτες που καλλιεργεί, αποφάσισε ακόμα και με τις υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στην περιοχή και τον καύσωνα να βρεθεί στο εκλογικό κέντρο και να ψηφίσει.

“Πρέπει να προσέξουμε τι θα ψηφίσουμε στις Ευρωεκλογές για να έχουμε ένα μέλλον στον τόπο μας”, τόνισε χαρακτηριστικά μπαίνοντας στο εκλογικό κέντρο.

Πηγή: ertnews.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ευρωεκλογές 2024 Σέρρες τρακτέρ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark