Αθηνών- Κορίνθου: Nέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την κατεδάφισης της γέφυρας

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε εξέλιξη επί της νέας Εθνικής Οδού Αθηνών- Κορίνθου, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, καθώς προχωρούν οι εργασίες κατεδάφισης της γέφυρας στον Ισθμό στο 75,5ο χιλιόμετρο η οποία και υπέστη σημαντικές φθορές μετά την ανατροπή και ανάφλεξη βυτιοφόρου που μετέφερε καύσιμα, το βράδυ της Παρασκευής (7/6).

Η διαδικασία κατεδάφισης αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί σήμερα.

Από τη Δευτέρα μέχρι την Τετάρτη, τα συνεργεία θα απομακρύνουν τα μπάζα και θα καθαρίσουν και θα στρώσουν το οδόστρωμα, ώστε από την Πέμπτη να δοθεί το συγκεκριμένο τμήμα στην κυκλοφορία.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση από την Τροχαία για την κυκλοφορία των οχημάτων επί της νέας εθνικής οδού Αθηνών – Κορίνθου το απόγευμα της Κυριακής, υπήρξε άρση της αμφιδρόμησης στο ρεύμα προς Κόρινθο από το 75ο χλμ. έως τη χιλιομετρική θέση 76,2.

Παράλληλα εξακολουθεί να ισχύει η εκτροπή στο καθοδικό ρεύμα μέσω του κόμβου Λουτρακίου.

Υπενθυμίζεται ότι η υπάρχει απαγόρευση της κυκλοφορίας των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων από τα διόδια της Ελευσίνας έως τον κόμβο του Μορέα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας μέχρι τις 05:00 ώρα το πρωί της Δευτέρας.

