Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Πικέρμι

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης σε χαμηλή βλάστηση σε οικοδοπεδικούς χώρους στην περιοχή Λιοφύτι, στα όρια Σπάτων και Πικερμίου, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Μάλιστα, οι δυνάμεις πλέον έχουν μειωθεί.

Για την κατάσβεσή της αρχικά κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις και συγκεκριμένα 32 πυροσβέστες 15 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

